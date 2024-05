Mẹ kiện Snapchat vì con 13 tuổi sập bẫy tống tiền tình dục

MỹBetsy Hauptman cho rằng Snapchat có thiết kế sai sót, gây nguy hiểm với trẻ vị thành niên, sau khi con trai bà tự tử vì bị tống tiền tình dục qua ứng dụng này.

Timothy Barnett, 13 tuổi, mất ngày 6/4/2023 tại nhà ở South Carolina. Sáu tháng sau, Betsy Hauptman, mẹ Timothy, mới nhận ra con trai là nạn nhân của âm mưu tống tiền tình dục qua ứng dụng Snapchat.

FBI mô tả tống tiền tình dục là một hành vi tội phạm trong đó kẻ phạm tội liên hệ với nạn nhân qua mạng và dụ dỗ, lừa gửi hình ảnh hoặc video khiêu dâm rồi tống tiền. Đơn vị này nhận được hơn 13.000 báo cáo về hành vi tống tiền tình dục trực tuyến từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2023, liên quan đến ít nhất 12.600 nạn nhân.

Betsy cho biết vợ chồng bà thực hiện "kiểm tra tại chỗ" thường xuyên và ngẫu nhiên trên điện thoại của con "ít nhất hai lần một tuần" để đảm bảo chúng được an toàn trên mạng xã hội. Trong một lần kiểm tra điện thoại của Timothy vào tháng 11/2022, Betsy tìm thấy một video không phù hợp từ một người Timothy không quen biết trên Snapchat.

Họ đã nói chuyện với Timothy về sự nguy hiểm của việc này và giảng giải về mọi khía cạnh buôn bán tình dục liên quan. Betsy không nhớ có báo cáo vụ việc hay không nhưng chắc chắn rằng họ đã chặn tài khoản đó.

Cô tịch thu điện thoại của Timothy, nhưng trả lại vào tháng 1/2023 khi thấy con trai có thái độ tốt hơn. Timothy hứa tìm đến bố mẹ nếu gặp lại bất cứ điều gì tương tự như video đó.

Timothy Barnett. Ảnh: Fox

Đơn kiện dân sự về cái chết của Timothy, được đệ trình lên tòa án liên bang South Carolina, cho rằng: "Snapchat được thiết kế sai sót với các tính năng khiến nền tảng này trở nên nguy hiểm một cách vô lý với trẻ vị thành niên như Timothy. Hậu quả trực tiếp và có thể dự đoán trước của thiết kế không an toàn, thiếu cảnh báo của Snapchat, cùng với sự kiểm soát không đầy đủ của cha mẹ, làm Timothy trở thành nạn nhân của kẻ săn mồi tình dục. Chúng đã tống tiền cậu bé bằng cách đe dọa chia sẻ hình ảnh khiêu dâm mà Timothy bị thao túng gửi đi, dẫn đến việc tự tử.

Luật sư của Betsy cho biết: "Khi tạo ra các cộng đồng như Snapchat và thu lợi từ chúng, họ có trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm đó an toàn và không khiến trẻ em gặp nguy hiểm khi cho phép những kẻ săn mồi tiếp cận chúng".

Theo đơn kiện, một cuộc khảo sát năm 2016 đối với trẻ em 9-12 tuổi và thiếu niên 12-17 tuổi cho thấy "ảnh bộ phận sinh dục nam" nằm trong số nội dung không mong muốn mà người dùng - chủ yếu là nữ - nhận được khi sử dụng ứng dụng này.

Đơn kiện lưu ý rằng Snapchat cho phép người dùng gửi ảnh và tin nhắn "biến mất" ngay khi chúng được mở, hoặc có thời gian hiển thị giới hạn, được cho là "khuyến khích người dùng gửi ảnh mô tả hành vi lệch lạc, như chat sex". Bên cạnh đó, nhiều thanh thiếu niên không biết rằng dù tin nhắn và ảnh được cài đặt biến mất sau một thời gian quy định, người nhận vẫn có khả năng lưu hoặc ghi lại chúng. Trong nhiều trường hợp, điều này dẫn đến tống tiền tình dục.

Hạ nghị sĩ bang South Carolina Brandon Guffey, chia sẻ với Betsy về hoàn cảnh tương tự của họ. Ông Brandon kiện Meta vào đầu năm nay sau khi con trai ông mắc bẫy một kẻ giả gái trên Instagram.

"Snapchat tự nói rằng 2/3 số người dùng tuổi teen của họ đã trở thành mục tiêu của hành vi tống tiền tình dục, tuy nhiên họ không có biện pháp bảo vệ nào", ông Brandon nói, đồng thời chỉ trích các công ty truyền thông xã hội không coi trọng vấn đề này.

Cuộc điều tra về cái chết của Timothy vẫn đang được tiến hành.

Người phát ngôn của Snapchat chia buồn với gia đình Timothy và cho biết hôm 26/5: "Chúng tôi không khoan nhượng đối với những kẻ lạm dụng thanh thiếu niên trên Snapchat và đang nỗ lực không ngừng để chống lại hoạt động khủng khiếp này".

Snapchat cho biết sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ sung cho thanh thiếu niên để chống lại những kết nối không mong muốn và không cung cấp danh sách bạn bè công khai, giúp ngăn chặn những kẻ săn mồi nhắm mục tiêu vào bạn bè của thanh thiếu niên. "Chúng tôi cũng muốn giúp những người trẻ tuổi tìm hiểu các dấu hiệu tống tiền tình dục và đã triển khai chương trình giáo dục trong ứng dụng để nâng cao nhận thức về cách phát hiện và báo cáo nó", người phát ngôn nói.

Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột đã tạo ra một dịch vụ miễn phí có tên Take it Down, nhằm giúp các nạn nhân tống tiền tình dục xóa những hình ảnh khiêu dâm hoặc khiến những kẻ xấu ngừng chia sẻ chúng trên mạng.

Tuệ Anh (Theo Fox News)