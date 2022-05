Mẹ khai tử con 3 tuổi còn sống

Đăk LăkKhông muốn chồng cũ qua lại thăm con, chị Phượng, 32 tuổi, lên phường làm giấy khai tử con trai 3 tuổi rồi mang bé đi giấu.

Ngày 24/5, anh Nguyễn Thế Dũng (41 tuổi, ngụ Kon Tum) cho biết đã tìm thấy con ở Đăk Mil (Đăk Nông), sau nhiều ngày bị vợ cũ là chị Phượng (ngụ Đăk Lăk) làm giấy khai tử rồi mang con đi giấu. "Cháu vẫn khỏe mạnh, song hơi nhút nhát. Qua sự việc lần này, sắp tới tôi sẽ làm đơn đề nghị tòa án thay đổi quyền nuôi con cho mình", anh nói.

Anh Dũng kết hôn với chị Phượng năm 2018, sinh con trai được vài tháng tuổi thì họ ly hôn. Tòa giao con cho mẹ chăm sóc. Cuối năm 2019, vợ cũ nói "không nuôi con được" nên anh mang cậu bé về sống với mình.

Hồi cuối tháng 4, anh Dũng đưa con đến Đăk Lăk để chữa bệnh, rồi nhờ bà ngoại (mẹ chị Phượng) ngụ phường Tân An, TP Buôn Mê Thuột, chăm sóc ít tháng để quay lại Kon Tum làm việc.

Tuy nhiên, giữa tháng 5, anh Dũng nhiều lần gọi video cho vợ cũ để gặp con không được nên sang tìm. Khi gặp, chị Phượng đưa cho anh tờ giấy báo tử của con trai (do phường Tân An cấp), nói cháu đã chết. Không tin và bức xúc trước việc vợ cũ làm khai tử để giấu con đi, anh Dũng đăng thông tin lên mạng để tìm con, đồng thời đến phường Tân An tìm hiểu sự việc.

Anh Dũng kể chuyện tìm thấy con trai sau nhiều ngày bị vợ đem đi giấu. Ảnh: Ngọc Oanh

Ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó chủ tịch phường Tân An, cho biết hôm 11/5 chị Phượng đến trình bày "con trai mất" tại nhà một tuần trước do bệnh viêm phổi, và xin làm giấy khai tử cho cháu. Lúc đó người mẹ khóc lóc, vẻ đau buồn, nên cán bộ tham mưu tin tưởng, không xác minh sự việc theo quy định mà trình ký luôn. Việc này, ông Nha thừa nhận có sơ suất.

Vào cuộc điều tra, công an mời chị Phượng lên làm việc. Chị này khai, do mỗi lần anh Dũng về thăm con là hai người lại xảy ra cãi vã. Có lần chị bị chồng cũ đánh nên nảy sinh ý định khai tử con để ngăn chồng cũ qua lại, còn cháu bé được gửi cho người quen ở Đăk Nông chăm nuôi.

Anh Dũng khẳng định có xích mích với vợ cũ nhưng không có chuyện đánh chị này. Sau nhiều ngày nhờ chính quyền địa phương can thiệp, anh đã tìm thấy con ở nhà người quen của chị Phượng.

Trả lời VnExpess, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An, cho biết sẽ làm các thủ tục để hủy giấy khai tử cấp không đúng. Chính quyền địa phương sẽ lập hồ sơ để xử lý người mẹ về hành vi Làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm những cán bộ liên quan.

Ngọc Oanh