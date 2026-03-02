Mẹ kế, cha dượng tác hợp cho con riêng lấy nhau

Trung QuốcSau ba năm sống chung dưới một mái nhà, con trai riêng của ông Trang và con gái riêng của bà Trần nảy sinh tình cảm, được chính bố mẹ tác hợp nên duyên vợ chồng.

Ngày 28/2, một đám cưới tại thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xứ Trung vì mối quan hệ chồng chéo của các thành viên. Cô dâu và chú rể vốn là "anh em" trên danh nghĩa trong một gia đình tái hôn.

Ba năm trước, ông Trang kết hôn với bà Trần. Khi đó, ông đã có một con trai trong cuộc hôn nhân trước, còn bà Trần cũng có một cô con gái. Sau khi đăng ký kết hôn, cả bốn người dọn về sống chung dưới một mái nhà.

Suốt ba năm, gia đình bốn người chung sống rất hòa thuận. Nhận thấy hai người con đều đang độc thân, lại có thời gian dài gắn bó và thấu hiểu tính nết nhau, ông Trang và bà Trần đã nảy ra ý định "làm mai" cho các con.

"Biết rõ gốc gác, lại sống cùng nhau từ lâu, chúng tôi tin rằng không ai chăm sóc con mình tốt hơn người trong nhà", ông Trang nói. Được sự ủng hộ của phụ huynh, hai người con cũng dần nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân, tạo nên một gia đình "thân càng thêm thân".

Hai mẹ con Chen lấy hai bố con ông Zhuang. Ảnh: China news

Câu chuyện thu hút sự chú ý đặc biệt khi một khách mời họ Lăng tham dự đám cưới đăng tải video lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái hài hước: "Tôi thực sự không biết sau này đứa trẻ sinh ra sẽ gọi bề trên là gì. Không lẽ vừa gọi là ông bà nội, lại vừa phải gọi là ông bà ngoại?".

Video lập tức thổi bùng những cuộc thảo luận. Một bộ phận dân mạng bày tỏ sự bối rối về thứ bậc gia đình, gọi đây là "một vòng tròn danh xưng luẩn quẩn". Tuy nhiên, phần lớn ý kiến lại lên tiếng ủng hộ và gửi lời chúc phúc.

Nhiều người nhận định đây là một kịch bản "vẹn cả đôi đường". "Mối quan hệ này thực tế sẽ rất bền vững. Cô dâu vĩnh viễn không bao giờ phải đối mặt với nỗi lo mâu thuẫn 'mẹ chồng nàng dâu', vì mẹ chồng cũng chính là mẹ ruột", một tài khoản bình luận.

Dưới góc độ pháp lý, các chuyên gia Trung Quốc khẳng định cuộc hôn nhân này hợp pháp. Theo Bộ luật Dân sự nước này, hai người con không có quan hệ huyết thống, đồng thời cha và mẹ của họ cũng không có máu mủ. Do đó, cuộc hôn nhân không vi phạm quy định cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc trong phạm vi ba đời.

Một số chuyên gia tâm lý gia đình cũng nhìn nhận sự việc dưới góc độ nhân văn. Một người mẹ và một người cha từng đổ vỡ đã tìm thấy bến đỗ mới. Nay các con của họ cũng tìm được hạnh phúc bên người mình hoàn toàn tin tưởng, đó là một cái kết viên mãn cho những tổ ấm được ghép lại từ nhiều mảnh vỡ.

Mẹ con ruột lấy cha con ruột ở Trung Quốc Video đám cưới của hai "anh em" có bố mẹ tái hôn ở An Huy, Trung Quốc. Video: Douyin

Bảo Nhiên (Theo China News, Toutiao)