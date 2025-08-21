Mẹ đơn thân tìm người tử tế để xây dựng gia đình

Mong gặp người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm, biết quan tâm, sống tình cảm và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Mình 37 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM trong lĩnh vực logistics. Mình là mẹ đơn thân, có một cậu con trai 10 tuổi ngoan ngoãn, hiếu động và là động lực lớn nhất trong cuộc sống. Tính cách của mình khá chân thành, thẳng thắn, luôn cố gắng lắng nghe và chia sẻ. Ngoài công việc, mình thích đọc sách, nấu ăn và đi du lịch để mở rộng trải nghiệm.

Mình mong muốn gặp được một người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm, biết quan tâm, sống tình cảm và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Mình trân trọng một mối quan hệ được xây dựng trên sự tin tưởng, thấu hiểu và hướng đến hôn nhân. Rất mong sớm tìm được người đồng hành để cùng nhau chia sẻ vui buồn và đi cùng nhau trên quãng đường còn lại.

