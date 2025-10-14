Mẹ đơn thân tìm người đàn ông chân thành, đơn giản

Em thích một căn nhà gọn gàng, có gu, nơi từng góc nhỏ đều mang hơi thở của sự bình yên và yêu thương.

Em 33 tuổi, là mẹ đơn thân, có một bé trai hơn bốn tuổi, là niềm vui và cũng là động lực lớn nhất trong cuộc sống của em. Hiện tại, em làm công việc bán hàng online, công việc tuy bận rộn nhưng khá tự do về thời gian, giúp em có thể vừa làm việc, vừa chăm con và vun vén cho cuộc sống nhỏ của hai mẹ con. Em cao 1m55, ngoại hình hơi tròn một chút (nhưng đang cố gắng cải thiện mỗi ngày). Em không quá nổi bật, chỉ mong mình đủ dịu dàng và ấm áp để ai đó cảm thấy bình yên khi ở bên.



Em là người hướng nội, sống đơn giản và chân thành. Sau một lần đổ vỡ, em học được rằng điều quý giá nhất không nằm ở lời hứa, mà là cảm giác được ở cạnh người mình tin tưởng, cùng nhau đi qua những ngày thường, mà vẫn thấy an yên. Em thích một căn nhà gọn gàng, có gu, nơi từng góc nhỏ đều mang hơi thở của sự bình yên và yêu thương. Hiện tại, mẹ con em sống trong một ngôi nhà nhỏ gần ngã ba Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định. Nếu sau này có duyên và đủ tin tưởng để đi chung một con đường, em sẵn sàng cùng người ấy bàn tính tương lai, có thể chuyển về Quy Nhơn, cùng nhau mua một căn hộ nhỏ, hoặc anh về sống với mẹ con em cũng được. Với em, quan trọng nhất là không gian ấy có tình thương và sự thấu hiểu, chứ không phải ở đâu.



Em mong gặp được một người đàn ông chững chạc, biết trân trọng giá trị của sự chân thành và hai chữ "gia đình". Một người có thể cùng em xây dựng mái ấm nhỏ, nơi các thành viên yêu thương, quan tâm và cùng nhau chăm sóc lẫn nhau. Nếu anh cũng tìm một người để cùng sẻ chia, cùng vun đắp chứ không chỉ song hành trên danh nghĩa, có lẽ... chúng ta nên bắt đầu bằng một lời chào.

