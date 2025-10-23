Mẹ đơn thân tìm người đàn ông chân thành

Em 34 tuổi, là mẹ đơn thân, có một bé trai, làm công việc văn phòng tại Hà Nội.

Thu nhập của em đủ lo cho hai mẹ con nên anh yên tâm, em không thành gánh nặng cho anh nhé. Em không quá nổi bật nhưng chân thành và hiểu chuyện, biết điều. Em cũng khá hướng nội, thích cuộc sống đơn giản và bình dị.

Sau nhiều sóng gió cuộc sống, em học được rằng điều quý giá nhất không nằm ở lời hứa, mà là cảm giác được ở cạnh người mình tin tưởng, cùng nhau đi qua những ngày thường, mà vẫn thấy an yên.

Em mong gặp được người đàn ông tử tế, chân thành, cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, nếu có duyên hi vọng gắn bó lâu dài.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ