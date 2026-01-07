Mẹ đơn thân tìm một nửa yêu thương

Em sinh năm 1976, từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, sống cùng con trai đang học năm hai đại học.

Khi con đã khôn lớn, em nhận ra trong trái tim mình vẫn cần một bờ vai để tựa vào, một người để cùng chia sẻ những vui buồn rất đời thường.

Em làm công việc văn phòng và sống tại Hà Nội. Cuộc sống của em không ồn ào, không phô trương, chỉ mong những ngày trôi qua có người cùng trò chuyện sau giờ làm, cùng hỏi han nhau một câu giản dị: "Hôm nay của em thế nào?".

Ở độ tuổi này, em không tìm những lời hứa vội vàng, chỉ mong gặp được người đàn ông chân thành, đủ chín chắn để cùng em xây dựng mối quan hệ bình yên. Một người có thể nắm tay nhau đi qua những ngày nắng đẹp và đủ bao dung để ở lại bên nhau khi cuộc sống có lúc chông chênh.

Em mong tìm người bạn trai để yêu thương, sẻ chia và chăm sóc nhau trong quãng đời còn lại. Cùng nhau ăn những bữa cơm giản dị, cùng lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng sự có mặt của nhau mỗi ngày.

Nếu có duyên, mình hãy bắt đầu từ những cuộc trò chuyện chân thành, từ sự tôn trọng và cảm thông, để rồi nếu trái tim rung động, ta sẽ biết mình đã gặp đúng người.

