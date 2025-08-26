Mẹ đơn thân tìm bạn đồng hành cùng hoàn cảnh

Em là phụ nữ tuổi trung niên đã ly hôn, sống với con gái tuổi teen ở Hà Nội, công việc ổn định tại doanh nghiệp nhà nước.

Em sống nội tâm, tình cảm, biết chăm sóc bản thân, con cái và nhà cửa. Em viết những dòng này với mong muốn tìm được người bạn đồng hành – một người đàn ông có thể cùng hoàn cảnh, có công việc ổn định, biết chăm sóc bản thân, chân thành, đồng điệu về tâm hồn để cuộc sống của cả hai thêm niềm vui và cảm xúc.

Mình có thể hẹn hò, cà phê cuối tuần, luyện tập thể thao và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Nếu anh cùng suy nghĩ và cũng muốn kết bạn, hãy cho nhau cơ hội nhé. Mình thử liên lạc, thử gặp nhau một lần để có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Cảm ơn anh đã đọc và cho chúng mình cơ hội.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ