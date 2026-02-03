Mẹ đơn thân tìm bạn đời

Em là người trưởng thành, sống độc lập, làm việc nghiêm túc và đủ hài hước để không biến cuộc sống thành bản báo cáo hàng ngày.

Em tin vào những mối quan hệ bắt đầu bằng sự tử tế và nói chuyện được với nhau, hơn là những màn gây ấn tượng quá đà. Em có một nhóc tì 8 tuổi, thông minh, tình cảm và khá hài hước giống mẹ. Cho em hỏi thật một câu nè: "Anh có ngại cùng em nuôi dạy một nhóc tì 8 tuổi không"? Nếu câu trả lời là "Có", em nghĩ mình vẫn có thể nói chuyện thêm để xem mọi thứ đi tới đâu. Nếu không hợp, em vẫn chúc anh gặp được người phù hợp với mình. Còn nếu thấy ổn, em ở đây, sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện dễ chịu.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ