Mẹ đơn thân thích cuộc sống nhẹ nhàng, giản dị

Em chỉ mong gặp một người đàn ông chân thành, sống tình cảm, biết trân trọng sự bình yên và chung thủy trong tình cảm.

Em là một người mẹ đơn thân, 38 tuổi, đang làm công việc giáo viên. Cuộc sống của em khá giản dị: đi dạy, chăm lo cho gia đình nhỏ của mình và dành thời gian cho những điều khiến mình vui vẻ. Em là người thích vận động một chút: thỉnh thoảng đi tập gym để khỏe mạnh hơn, thích đi du lịch, đặc biệt là những chuyến đi gần gũi với thiên nhiên. Em rất thích cảm giác được đi hiking, trekking trên những ngọn núi hay đồi đẹp của Việt Nam, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn cảnh đẹp khắp nơi. Nếu có một người bạn đồng hành cùng tập thể thao, cùng xách ba lô lên và đi, chắc chắn những chuyến đi sẽ vui hơn rất nhiều.



Ở tuổi này, em không tìm kiếm điều gì quá cầu kỳ. Em chỉ mong gặp một người đàn ông chân thành, sống tình cảm, biết trân trọng sự bình yên và chung thủy trong tình cảm. Một người có thể cùng em trò chuyện, cùng đi tập gym, cùng đi đây đi đó khám phá đất nước, và đơn giản là cùng nhau sống một cuộc sống nhẹ nhàng, giản dị nhưng ấm áp. Nếu anh cũng là người thích vận động, thích những chuyến đi, thích một cuộc sống bình yên và chân thành..., biết đâu chúng ta có thể trở thành những người bạn rất hợp. Nếu anh cảm thấy những dòng này có chút đồng điệu, hãy viết thư cho em nhé. Em sẽ rất vui khi được đọc thư anh. Em vẫn ở đây, chờ thư anh.

