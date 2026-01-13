Vừa lo con nhỏ vừa chăm mẹ già yếu, tôi quá mệt mỏi

Tôi muốn buông nhưng nhìn con nhỏ và mẹ già lại không đành, không biết làm gì để thoát ra khi nỗi lo "cơm áo gạo tiền" đè nặng.

Tôi 34 tuổi, sống tại Cần Thơ, là mẹ đơn thân nuôi bé trai 7 tuổi. Tôi sống cùng cha mẹ và gia đình chị hai. Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng bất lực và không còn niềm vui nào trong cuộc sống cũng như không biết tương lai sẽ đi về đâu. Tôi vừa phải nuôi con vừa chăm mẹ già đau yếu. Cha tôi sống như cái bóng trong nhà. Gia đình chị hai cũng nghèo, chị tự lo gia đình mình. Tôi đi làm ở đâu cũng được vài tháng là nghỉ vì phải chăm mẹ bệnh trong bệnh viện. Mẹ tôi cứ than bệnh và ra vào viện suốt.

Giờ tôi vừa lo con nhỏ vừa lo mẹ già yếu, quá mệt mỏi. Tôi cũng muốn tự buôn bán để tự do thời gian nhưng không biết bán cái gì. Giờ mỗi sáng thức dậy với tôi như một cực hình. Tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng nhìn con còn nhỏ và mẹ già lại không đành. Cứ sống cuộc sống như này, tôi không biết phải làm gì để thoát ra khi nỗi lo "cơm áo gạo tiền" đè nặng. Làm công ty thì tôi không có thời gian và rất khó xin nghỉ khi mẹ bệnh, còn làm ngoài thu nhập bấp bênh, lại không đóng bảo hiểm. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Hoài Ngọc