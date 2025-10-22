Mẹ đơn thân ngoài 50 tuổi tìm bạn đồng hành

Em chỉ cần anh chân thành, bao dung, thấu hiểu và đồng điệu để cảm thấy mình cũng có thể tìm được hạnh phúc.

Lâu rồi mình chưa được cảm nhận một ánh mắt quan tâm khi mệt mỏi, một cái ôm dịu dàng lúc yếu đuối hay một bàn tay vững chắc dìu dắt mình qua những bước thăng trầm của cuộc sống. Có lẽ vì làm mẹ đơn thân đã lâu rồi nên mình không nghĩ đến sẽ đón nhận tình cảm của ai nữa. Nhưng hôm nay, khi các con đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, nhìn lại mình sao cảm thấy trống vắng quá. Cũng sợ với một phụ nữ U60 thì liệu mình có còn tìm được hạnh phúc thật sự không, hay cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước?

Rồi mình nghĩ ai cũng có quyền được hạnh phúc không kể giới tính hay tuổi tác vì đó là mong muốn cơ bản nhất của con người. Nếu anh cũng là người cùng cảnh ngộ, cùng suy nghĩ với em thì mình cùng tìm đến nhau, cho nhau cơ hội để cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại anh nhé. Em chỉ cần anh chân thành, bao dung, thấu hiểu và đồng điệu để cảm thấy mình cũng có thể tìm được hạnh phúc dù chỉ là một phụ nữ bình thường như bao người khác. Vậy anh có thể biến ước mơ của em thành hiện thực không? Hãy hồi âm cho em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ