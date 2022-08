Mẹ đơn thân muốn khởi nghiệp ở tuổi 30

Tôi ly hôn chồng, nuôi con gái bảy tuổi, chồng cũ có chu cấp cho mẹ con tôi và đã lập gia đình mới.

Tôi sống cùng bố mẹ và em gái, làm công việc văn phòng lương cứng 19 triệu đồng mỗi tháng, thu nhập thêm từ bán hàng dao động năm, bảy triệu đồng nữa. Giờ đây tôi cảm thấy chán nản công việc văn phòng, muốn từ bỏ để làm tự do mà chưa nghĩ ra hướng đi phù hợp. Tôi muốn làm việc gì có thời gian cho con nhiều hơn thay vì chôn chân chín, mười tiếng ở văn phòng mỗi ngày.



Tôi có ý định đưa con gái vào Nha Trang làm việc tự do, nơi đó thời tiết dễ chịu, con người thân thiện, hòa đồng. Nếu vào Nha Trang sẽ không sống gần gia đình nữa, tôi phải tìm hướng đi cho công việc mới như mở hàng ăn, kinh doanh khách sạn... Hiện tại tôi cần được tiếp thêm động lực để bỏ việc văn phòng, bước ra ngoài tự làm tự do. Rất mong sự chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn.

Dung

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc