Mẹ đơn thân mù lòa, hoại tử da do phản ứng thuốc

MỹEmily McAllister ở thành phố Chicago, bang Illinois, giành lại sự sống sau khi mắc phải một căn bệnh da liễu hiếm gặp, khiến 87% diện tích da trên cơ thể bị tổn thương và bong tróc hoàn toàn.

Sự việc xảy ra vào tháng 9/2022, khi Emily McAllister sử dụng loại thuốc chống co giật mới để điều trị bệnh động kinh theo đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, chỉ 16 ngày sau, người mẹ đơn thân này bắt đầu nhận thấy những triệu chứng bất thường trên cơ thể.

Cựu chuyên viên tư vấn cai nghiện cho biết ban đầu mắt cô bị đỏ và khô, sau đó vùng mặt và môi bắt đầu sưng tấy. Các triệu chứng nhanh chóng tiến triển thành những nốt phát ban gây đau đớn trên thân mình, kèm theo tình trạng khó thở. "Tôi không chắc đó là bệnh gì, chỉ biết cơ thể mình đang có điều gì đó rất không ổn", McAllister nhớ lại. Đến ngày thứ hai, khi chị gái đến thăm, cô đã rơi vào trạng thái lơ mơ, khó thở và mất phương hướng. Đó cũng là lúc các nốt phát ban lan rộng khắp mặt và hình thành bọng nước gây đau đớn.

Emily McAllister trước lúc bị bệnh. Ảnh: Kennedy News

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cô mắc một căn bệnh về da, gọi là hội chứng Stevens-Johnson (SJS). Đây là một rối loạn da liễu hiếm gặp và nghiêm trọng, thường xảy ra do phản ứng dị ứng của cơ thể với một số loại thuốc như kháng sinh, thuốc chống động kinh, đôi khi là do nhiễm trùng.

Theo dữ liệu từ Cleveland Clinic, các triệu chứng của SJS gồm sốt, đau miệng và họng, mệt mỏi, nóng rát mắt, phát ban đỏ hoặc tím và nổi bọng nước. Khi các vết trợt da (những vết thương hở gây đau đớn tương tự vết bỏng) phát triển, lớp da tầng thượng bì sẽ chết và bắt đầu bong ra. Tình trạng tổn thương này thường lan đến mắt, ngực, miệng, mũi, cổ họng và các cơ quan bài tiết khác.

Hội chứng SJS có thể tiến triển sang thể nặng nhất là Hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN) khi diện tích da bị ảnh hưởng đạt trên 30%. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), khoảng 30% bệnh nhân mắc hội chứng TEN không thể qua khỏi.

McAllister được chuyển đến khoa điều trị bỏng và phải trải qua ba năm ròng rã giành giật sự sống trong bệnh viện. Cô bị mất 87% diện tích da do phát ban phồng rộp và thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật phức tạp gồm tái tạo mí mắt, ghép tế bào gốc, ghép tuyến nước bọt và ba lần phẫu thuật tử cung.

Trong quá trình điều trị, thị lực của McAllister cũng bị suy giảm nghiêm trọng, một biến chứng thường gặp của hội chứng SJS. Cô đã 6 lần phẫu thuật mắt nhưng kết quả không khả quan. Hiện McAllister được xác định mù cả hai mắt. Các chuyên gia cho biết thị lực của cô sẽ không thể tự phục hồi và phần lớn tổn thương trên cơ thể là vĩnh viễn.

"Cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi, tôi hiện được coi là người khuyết tật", McAllister chia sẻ. Dù phải đối mặt với những khiếm khuyết vĩnh viễn, cô vẫn cố gắng duy trì tinh thần lạc quan trong hành trình hồi phục của mình. Cô cảm thấy bản thân vẫn may mắn vì hội chứng SJS thường có tỷ lệ tử vong rất cao và việc còn sống sót để nhìn con gái trưởng thành đã là một phép màu.

Emily McAllister hiện điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Kennedy News

Bình Minh (Theo People)