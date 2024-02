Mẹ đơn thân mong bạn đồng hành tử tế, cầu tiến

Dù mạnh mẽ nhưng em vẫn rất cần một người tử tế, yêu thương để đồng hành.

Năm mới đến, em chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe, bình an và may mắn nhé. Tết là ngày nhà nhà người người đoàn viên, em cũng có gia đình lớn nhưng nhìn lại phận mình nhiều khi thấy tủi thân hơn trong những ngày này. Hầu hết Tết em và con đi lễ chùa cầu bình an rồi về chúc Tết các mối quan hệ gia đình cần thiết và chỉ ngủ là nhiều.

Em đã thử tìm kiếm người đồng hành nhưng khó quá, cuộc sống càng hiện đại càng khó tìm được một người đi cùng, nhưng em vẫn kiên trì, biết đâu một ngày trời thương chỉ đường cho em gặp được người cần gặp.

Về phía em: Nữ - Bính Dần - cái tuổi mà các cụ hay nói là vất vả, cao số. Mà các cụ nói thì không sai. Em hiện là viên chức trong ngành giáo dục, mọi thứ ổn định với một cô con gái 12 tuổi. Mười hai năm trước cũng là năm thìn, em kết hôn nhưng vợ chồng không hợp nên ly hôn, em nuôi con và không cần trợ giúp từ chồng cũ. Mọi khó khăn từng trải qua nên em hiểu và trân trọng những cái đang có dù là nhỏ nhất.

Còn về phía anh: Mong anh chân thành, tử tế, có tinh thần cầu tiến.

Em là dân tự nhiên nên không giỏi văn lắm, nếu duyên lành và anh thấy hợp, hãy báo cho em biết nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ