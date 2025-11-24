Mẹ đơn thân lớn tuổi hơn có thai với tôi

Tôi 23 tuổi, cô ấy hơn tôi 6 tuổi, có con gái 4 tuổi. Chúng tôi gặp nhau khi cùng làm chung một công ty nhỏ ở Hà Nội. Lúc đầu, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, thỉnh thoảng hỗ trợ nhau trong công việc, trêu vài câu cho bớt căng thẳng. Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, biết quan tâm và rất bản lĩnh sau những tổn thương mà cô ấy đã trải qua. Tôi thích cách cô ấy cười, thích những buổi tan ca hai đứa đứng trước cổng công ty, nói dăm ba chuyện trời đất. Rồi một ngày, tôi cảm thấy mình muốn được bảo vệ cô ấy, muốn là người để cô ấy dựa vào. Chúng tôi quen nhau được nửa năm, tình cảm lớn lên lúc nào chẳng ai hay.

Cô ấy có con nhưng chưa từng kết hôn, điều đó không làm tôi lăn tăn. Ngược lại, tôi càng trân trọng cô ấy hơn vì hiểu những điều cô ấy đã một mình chịu đựng. Bé gái, con của cô ấy gọi tôi là "chú", nhưng mỗi lần bé ôm cổ và líu ríu kể chuyện ở lớp, tôi thấy tim mình mềm lại. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình nhỏ, nơi có cô ấy, bé con, có cả tương lai của chúng tôi. Cô ấy ban đầu dè dặt, sợ tôi còn trẻ, bồng bột rồi sẽ hối hận. Tôi nắm tay người con gái ấy, nói mình muốn tiến tới hôn nhân, muốn có con cùng cô ấy. Chúng tôi đã dự định như vậy, nói với nhau rằng chỉ cần yêu thương là đủ, thế nhưng đời không đơn giản.

Khi hai đứa thông báo với gia đình, cả hai bên đều phản đối. Gia đình sợ tôi còn trẻ, lấy một người phụ nữ lớn tuổi hơn, lại có con riêng. Gia đình cô ấy cũng lo tôi không đủ trưởng thành để lo cho mẹ con cô ấy. Từ hy vọng, mọi thứ bỗng biến thành áp lực, chúng tôi cãi nhau, im lặng, rồi cố gắng thuyết phục nhưng không ai lay chuyển được.

Cách đây vài ngày, cô ấy nói đã có thai với tôi, được vài tuần rồi. Khoảnh khắc ấy, tôi vừa vui vừa sợ; vui vì đó là giọt máu của chúng tôi; sợ vì tôi không biết phải đối mặt với gia đình như thế nào. Cô ấy ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe, tay run run đặt lên bụng. Cô ấy bảo: "Em không muốn con thiếu cha nhưng cũng sợ anh vì áp lực mà rời bỏ mẹ con em". Câu nói đó khiến tôi thương cô ấy hơn bao giờ hết, thương cả bản thân mình nữa.

Giờ tôi bối rối thật sự, bản thân chỉ mới 23 tuổi, còn bao nhiêu dự định dang dở, nhưng tôi cũng biết mình phải có trách nhiệm với tình yêu và với đứa con chúng tôi tạo ra. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi. Tiến lên hay lùi lại đều khiến tôi sợ.

Huỳnh Quân