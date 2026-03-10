Mẹ đơn thân cao 1,7 m tìm người đồng hành

Em 35 tuổi, làm nghề dạy học tại một trường cấp 1+2 ở Bình Dương và là mẹ đơn thân.

Về ngoại hình, em cao 1,7 m, dáng người cân đối. Tính em ôn hòa, thích không gian yên tĩnh nơi có nhiều cây và hoa, em cũng có một khu vườn nhỏ như thế nên cảm thấy chill lắm.

Sở thích của em đơn giản thôi anh, chỉ là nghe nhạc nhẹ, đan len, học ngoại ngữ, chăm sóc cây, hoa và chia sẻ những rau trái cho người thân trong gia đình vào những lúc rảnh sau giờ làm việc. Nếu anh có chung vài sở thích cùng em thật tốt, mình sẽ trò chuyện cùng nhau anh ha. Anh còn có thêm sở thích nào hay và tích cực thì chia sẻ cùng em nhé, chúng ta sẽ thực hiện mỗi khi rảnh.

Cuộc sống của em hiện tại đã ổn định rồi nên mong muốn tìm một người bạn đời, người sẽ đồng hành cùng em trên bước đường đời phía trước. Em mong anh hiền, tính tình cởi mở. Anh cao bằng em nhé, hơn tuổi em nha nhưng hơn khoảng chừng 15 tuổi trở lại thôi. Anh có công việc ổn định trong khối hành chính sự nghiệp và có hoàn cảnh tương đồng với em sẽ dễ đồng cảm hơn.

Đã gần 4 năm em lẻ bóng rồi, một mình bước đi trên dòng đời hối hả đôi lúc em ngồi một mình lại cảm thấy chạnh lòng, vì chỉ mỗi mình nên em không biết san sẻ cùng ai. Dù vậy, em vẫn luôn dặn lòng cần nhẫn nại hơn, sống tốt, chan hòa yêu thương để nhận về những niềm vui hạt cát và mong chờ một ngày nào đó anh với em rồi cũng sẽ tìm thấy nhau.

Nếu anh cảm thấy những dòng chia sẻ của em có nét tương đồng và chạm đến sự đồng cảm của anh, hãy liên lạc với em nhé.

