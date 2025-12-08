Tôi có nên từ bỏ trường tốt cho con ở thành phố để về quê

Tôi muốn về quê cho gần cha mẹ, lại có nhà cửa sẵn, không phải thuê mướn, hơn nữa cũng muốn con mình hít thở không khí trong lành.

Tôi là mẹ đơn thân, con gái 12 tuổi. Suốt 10 năm nay tôi nuôi con một mình mà không nhận được sự hỗ trợ từ chồng cũ. Ở quê, tôi mua được căn nhà và một mảnh đất trồng rau hơn 1.000 m2. Ở Sài Gòn tôi vẫn chưa có nhà. Tôi đi làm cho một doanh nghiệp tư nhân và làm thêm các việc khác, mỗi tháng thu nhập khoảng 15 triệu đồng.

Tôi đủ tiền nuôi con và con được học ở một ngôi trường công rất tốt tại quận 3. Vì xa gia đình, không ai đỡ đần, mỗi mùa hè đến tôi rất vất vả tìm cách gửi con để đi làm. Nhà neo người, đi đâu tôi cũng phải mang con theo, nhà thuê nên càng không dám để bé ở nhà một mình.

Gần đây tôi muốn về quê cho gần cha mẹ, lại có nhà cửa sẵn, không phải thuê mướn, hơn nữa tôi cũng muốn con mình hít thở không khí trong lành. Con lại không muốn về, bé bảo ở đây có bạn bè, đi học trong môi trường tốt, lỡ về nhà không thích nghi, hai mẹ con quay lại thành phố thì làm sao xin vào ngôi trường đó được nữa.

Tôi phân vân quá, tiếc nhất là mình đã phải khó khăn mới có thể cho con vào ngôi trường tốt như hiện tại. Ai đã bỏ phố về quê, hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn các bạn.

