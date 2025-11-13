Mẹ đơn thân 42 tuổi muốn tìm người chân thành

Mình mong gặp một người đàn ông chững chạc, biết lắng nghe, có lòng nhân hậu và sự đồng cảm.

Mình là nữ, 42 tuổi, hiện là single mom, đang sống và làm việc tại Bình Dương.

Mình cao 1m6, vóc dáng cân đối, thích phong cách giản dị và thanh lịch. Sau nhiều năm tất bật với công việc và con cái, mình nhận ra điều mình cần không phải là những điều to tát, mà là một người để cùng trò chuyện, cùng cười và cùng san sẻ những điều bình dị trong cuộc sống.

Mình mong gặp một người đàn ông chững chạc, biết lắng nghe, có lòng nhân hậu và sự đồng cảm. Mình trân trọng những cuộc trò chuyện chân thành, những phút lặng cùng nhau và sự đồng hành bền bỉ hơn là những lời hứa thoáng qua. Nếu anh cũng tin rằng hạnh phúc đến từ sự thấu hiểu và sẻ chia, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một tách cà phê và một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

