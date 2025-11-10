Mẹ đơn thân 36 tuổi tìm người đàn ông chân thành, lịch sự

Mong anh tử tế, có học thức, hoàn cảnh tương đồng để có thể đồng cảm, yêu thương và chia sẻ cùng nhau nếu có duyên.

Em là một người mẹ đơn thân 36 tuổi, con gái nhỏ 4 tuổi đáng yêu. Em xin phép tự giới thiệu đôi chút về bản thân: Em là một người phụ nữ có hình thức ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn, cân đối (cao trên 1m50), nước da trắng nên được mọi người nhận xét trẻ hơn tuổi thực tế. Tính cách của em nhẹ nhàng, hiền lành, dịu dàng. Em là người khá hướng nội, yêu thích sự đơn giản, bình dị, không ồn ào. Em sống chân thành, lương thiện, biết lắng nghe và chia sẻ. Em có tính ưa sạch sẽ, là người thích dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa.

Em đã ly hôn gần 3 năm nhưng chưa mở lòng tìm hiểu hay trò chuyện cùng ai mà chỉ tập trung chăm sóc con gái còn quá nhỏ và thương con đã chịu thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng độ tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non, em sinh sống ở thành phố Thanh Hóa. Em là độc giả đã đọc nhiều bài viết bên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress nên hôm nay cũng mạnh dạn lên đây để gửi những dòng tâm sự, mong muốn tìm gặp được một người đàn ông chân thành, tử tế, có học thức và có hoàn cảnh tương đồng như em, để có thể đồng cảm, yêu thương và chia sẻ cùng nhau nếu có duyên. Em không quan trọng hình thức mà cần người sống có tâm và đạo đức ạ.

