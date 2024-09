Mẹ diễn viên Han So Hee bị bắt

Mẹ của diễn viên Hàn Quốc Han So Hee bị bắt do vướng nghi án "điều hành 12 sòng bạc trái phép".

Theo YNA, ngày 3/9, Sở cảnh sát thành phố Wonju thông báo bắt bà Shin, 54 tuổi, để điều tra tội danh mở cơ sở đánh bạc trái phép. Theo cơ quan chức năng, bà quản lý các trang web online, thu lợi từ việc dụ người chơi nạp tiền, từ năm 2021 đến cuối tháng 8 năm nay. Cảnh sát đang điều tra số lợi nhuận mà bà Shin kiếm được. Trước đó, bà từng nhiều lần bị kiện vì tội lừa đảo.

Quản lý của Han So Hee nói về thông tin: "Han So Hee suy sụp khi nghe tin. Nhưng đây là vấn đề của mẹ cô ấy. Việc này không liên quan đến nữ diễn viên".

Han So Hee nhiều lần vướng rắc rối vì mẹ. Năm 2020, cô bị bà Shin lấy tài khoản ngân hàng để lừa khoản tiền 85 triệu won (gần 1,6 tỷ đồng). Nhiều người khi ấy tố cáo bị mẹ diễn viên kêu gọi đầu tư, sau đó bà cầm tiền của họ và biến mất. So Hee đã trả một phần khoản tiền và tuyên bố không chịu trách nhiệm về các hành động khác của mẹ.

Diễn viên Han So Hee. Ảnh: Newsis

Thời điểm đó, nữ diễn viên nói: "Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi năm tuổi, bà ngoại đã nuôi tôi. Ngay cả khi tôi chuyển đến Ulsan, nơi mẹ sống, và vào cấp ba, tôi vẫn tiếp tục ở cùng bà ngoại. Tôi không về thăm mẹ thường xuyên nên đến năm 20 tuổi, tôi mới biết chuyện mẹ mắc nợ. Từ trước khi làm diễn viên, tôi đã cố gắng trả nợ cho bà trong khả năng của mình".

Tuy nhiên, đến năm 2022, mẹ của Han So Hee vẫn có hành vi tương tự. Công ty quản lý của cô ra thông báo: "Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn tận gốc việc bà Shin sử dụng tên của Han So Hee bị lợi dụng để vay tiền và lừa đảo". Theo họ, bà Shin đăng ký tài khoản ngân hàng dưới tên diễn viên từ khi cô chưa thành niên, nhiều năm dùng để lừa đảo.

Han So Hee 30 tuổi, nổi đình đám sau vai cô gái giật chồng người khác trong phim 18+ Thế giới hôn nhân (2020). Sau đó người đẹp đóng chính loạt phim Nevertheless, My Name. Cô có biệt danh "tiểu Song Hye Kyo" vì gương mặt có nét giống đàn chị. Ngoài phim ảnh, cô đắt "sô" quảng cáo, được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm lớn săn đón.

Phim 'Nevertheless' kết thúc trọn vẹn Han So Hee trong phim "Nevertheless". Video: Netflix

Thanh Thanh (theo YNA)