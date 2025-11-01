Mẹ cùng người tình bị bắt vì bạo hành con gái 9 tuổi

TP HCMPhạm Thị Bé Như, 25 tuổi và bạn trai Ngô Văn Huy, 19 tuổi bị bắt với cáo buộc đánh đập, ép con gái 9 tuổi nhúng lưỡi vào nước sôi.

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Bé Như (25 tuổi) để điều tra tội Hành hạ con và Ngô Văn Huy (19 tuổi) về tội Hành hạ người khác.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 17 phê chuẩn.

Dấu vết bạo hành trên chân bé gái 9 tuổi. Ảnh: Thái Hà

Như có con riêng 9 tuổi. Sau khi có quan hệ tình cảm với Huy, Như cùng con gái dọn đến sống tại phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên, TP Tân Uyên.

Trong thời gian chung sống, hai người nhiều lần đánh đập, chửi mắng bé gái vì cho rằng "không nghe lời". Một lần, Huy bị cáo buộc nấu nước sôi đổ vào chén rồi ép bé gái nhúng lưỡi vào, khiến bị bỏng.

Ngày 21/10, Công an phường Tân Uyên nhận tin báo về vụ việc, kiểm tra hiện trường và phát hiện bé bị đa chấn thương.

Bé được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định và được xuất viện.

Chính quyền phường Tân Uyên đã tạm thời đưa bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc do không có người thân thích hợp.

Phước Tuấn