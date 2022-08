'Mê cung' đường ống giúp Paris giải nhiệt trong nắng nóng

PhápHệ thống bao gồm các loại đường ống bơm nước làm mát dưới lòng đất Paris giúp thành phố giảm bớt hiệu ứng đảo nhiệt và đối phó hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Những cỗ máy hoạt động tại một địa điểm làm mát trong hệ thống. Ảnh: AP

Mạng lưới làm mát đô thị ít người biết tới chạy ngoằn ngoèo bên dưới lòng đất ở độ sâu 30 m, bơm nước đá qua mê cung đường ống dài 89 km, được sử dụng để làm mát không khí ở hơn 700 địa điểm. Hệ thống sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo này thuộc hàng lớn nhất ở châu Âu, hoạt động cả ngày với độ ồn hoàn toàn không thể nghe thấy ở phía trên mặt đất, AP hôm 31/7 đưa tin.

Tòa thị chính Paris đã ký một hợp đồng nhằm tăng gấp 3 lần quy mô của mạng lưới vào năm 2042, lên 252 km, biến công trình thành hệ thống làm mát đô thị lớn nhất thế giới. Hợp đồng mới nhằm giúp thành phố thích nghi và đối phó với mối đe dọa từ hiện tượng ấm lên toàn cầu. Nhiều nơi ở châu Âu cán mốc 40 độ C trong tháng 7/2022. Thành phố sẽ mở rộng mạng lưới làm mát tới các bệnh viện, trường học, ga tàu điện ngầm trong hai thập kỷ tới. Nhà chức trách không tiết lộ bao nhiêu % của hệ thống sẽ đi vào hoạt động khi diễn ra Thế vận hội Paris 2024, nhưng có thể hệ thống này sẽ được sử dụng ở một số địa điểm tổ chức sự kiện.

Đường ống của hệ thống hiện nay đang làm mát cho phần lớn địa danh của Paris như bảo tàng Louvre và bảo tàng Branly. Hệ thống được vận hành bởi công ty liên doanh Fraicheur de Paris thuộc sở hữu của công ty điện EDF và nhà điều hành giao thông công cộng RATP. "Nếu tất cả tòa nhà ở Paris trang bị điều hòa nhiệt độ, điều này dần dần sẽ tạo ra hiệu ứng đảo nhiệt đô thị rất nghiêm trọng", quản lý của Fraicheur de Paris nhấn mạnh. Đảo nhiệt đô thị là hiệu ứng làm tăng nhiệt độ trong thành phố do ít cây cối và nhiều cơ sở hạ tầng hấp thụ ánh nắng Mặt Trời. Nhưng Schelfhaut cho biết mạng lưới đường ống có thể giúp cả Paris mát hơn một độ C so với dàn điều hòa trên khắp thành phố.

3 trong số 10 địa điểm làm mát công nghệ cao nằm trên sông Seine, có thể tiếp cận qua cầu thang xoắn ốc thu gọn được và hầu như không thể nhìn thấy từ đường phố. Khi nước sông Seine đủ lạnh, một cỗ máy hút nước và sử dụng để làm mát nước trong hệ thống. Phụ phẩm là nhiệt độ tạo ra từ quá trình được giải phóng ra sông Seine. Nước đã làm mát sau đó bơm qua các đường ống của hệ thống tới chỗ 730 khách hàng.

Toàn bộ hệ thống làm mát của Paris sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như turbine gió và pin quang năng. 4 trang trại năng lượng Mặt Trời mới sẽ cung cấp cho mạng lưới trên. Nhà chức trách Pháp đánh giá sự độc lập về năng lượng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước mối đe dọa khi Nga cắt nguồn cung cấp cho châu Âu.

Louvre, bảo tàng đông khách tham quan nhất thế giới, đã hưởng lợi từ mạng lưới từ thập niên 1990. "Bảo tàng Louvre cần sử dụng nước lạnh để bảo quản các tác phẩm nghệ thuật đúng cách và kiểm soát độ ẩm", Laurent Le Guedart, giám đốc di sản của Louvre, cho biết.

An Khang (Theo AP)