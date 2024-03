Nam PhiKhoảnh khắc cực hiếm gặp khi cá voi sát thủ và con trai nó cùng dìm chết một con non khác của đàn bên cạnh được đoàn làm phim National Geographic ghi lại lần đầu tiên.

Mẹ con cá voi sát thủ hợp sức dìm chết đồng loại Hành vi tàn sát con non của mẹ con cá voi sát thủ. Video: National Geographic

Trong video, con cá voi sát thủ cái (Orcinus orca) và các con của nó bắt đầu nô đùa với con non, một hành vi khá phổ biến khi hai đàn bơi cùng nhau ngoài khơi Nam Phi. Tuy nhiên, cuộc chơi nhanh chóng trở nên bạo lực. Cá voi sát thủ đực chưa trưởng thành xô mạnh vào con non, sau đó kết hợp với mẹ nó quây con non ở giữa, cuối cùng đẩy xuống dưới nước để dìm chết. Thước phim nằm trong chương trình "Queens" của National Geographic nói về hành vi của những con cái đầu đàn trong vương quốc động vật, Live Science hôm 19/3 đưa tin.

Hành vi giết con non rất hiếm gặp ở cá voi sát thủ và không phải điều đoàn làm phim hy vọng có thể bắt gặp. "Hành vi này hiếm đến mức trên thực tế chúng tôi cho rằng đây có thể là trường hợp cá voi sát thủ giết con non đầu tiên được ghi lại", Chloe Sarosh, chỉ đạo sản xuất chương trình, chia sẻ. "Chúng tôi không lên kế hoạch ghi hình trước. Đó chỉ là trường hợp đúng thời gian và địa điểm".

Cả nhóm quay phim cuộc đối đầu trong vài giờ, theo Sarosh. Vài ngày sau, xác một con cá voi sát thủ phù hợp với kích thước và mô tả về con non chết đuối dạt vào bờ biển cách đó 8 km.

Do cuộc đối đầu diễn ra quá bất ngờ, đoàn làm phim đã liên lạc với vài nhà khoa học để nhờ họ giải mã hành vi và xác nhận đó là trường hợp tàn sát con non. Dù hành vi của cá voi sát thủ cái đầu đàn và con trai nó rất rõ ràng, việc hiểu rõ phản ứng của những thành viên khác trong đàn và vai trò của chúng sẽ đòi hỏi phân tích sâu hơn.

"Đó là lý do tại sao thước phim này quan trọng đến vậy, bởi nó cung cấp cho các nhà khoa học cơ hội xác định vây và dấu vết trên từng cá thể cũng như vai trò của chúng trong hành vi", Sarosh nói.

An Khang (Theo Live Science)