Mẹ cố diễn viên Đức Tiến muốn nhận nhà con trai để lại

TP HCMBà Ánh không đồng ý với bản án sơ thẩm giao nhà cho con dâu, kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm cho mình được sở hữu nhà do con trai - cố diễn viên Đức Tiến, để lại.

Trong đơn gửi TAND TP HCM, bà Nguyễn Ngọc Ánh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giải quyết tranh chấp với nguyên đơn Nguyễn Bình Phương (Hoa hậu áo dài Dallas Bình Phương, vợ Đức Tiến), liên quan đến di sản thừa kế của con trai.

Bà cho rằng, TAND TP HCM chưa xem xét đánh giá toàn diện, đầy đủ các chứng cứ trong hồ sơ; có sự nhầm lẫn trong áp dụng pháp luật dẫn tới việc ban hành bản án không khách quan cũng như đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của mình. Bà đề nghị tòa cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố trước đó.

Quá trình giải quyết vụ kiện và tại tòa sơ thẩm, bà Ánh đề nghị HĐXX không công nhận di chúc lập tại Mỹ (Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho vợ) là hợp pháp tại Việt Nam. Bà cho rằng căn nhà ở Thủ Đức là tài sản chung của bà và con trai, nên đề nghị chia đôi và bà được nhận hiện vật là căn nhà. Còn thửa đất ở Long An, bà cho rằng đó là tài sản riêng của Đức Tiến, đề nghị chia đều theo pháp luật cho bà, con dâu và cháu nội.

Liên quan đến bản án sơ thẩm, phía Bình Phương cho biết đang xem xét kháng cáo, chưa đưa ra nội dung cụ thể.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh cùng người đại diện tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Hồi tháng 5/2024, Đức Tiến qua đời ở tuổi 44 do nhồi máu cơ tim tại một bệnh viện ở California, Mỹ. Sau đó, vợ anh – Bình Phương – xuất trình di chúc thể hiện Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho mình. Bà Ánh (mẹ Đức Tiến) cho rằng di chúc "không hợp pháp", hai bên phát sinh tranh chấp. Không thỏa thuận được, tháng 3 năm nay Bình Phương khởi kiện yêu cầu chia di sản.

Ngày 28/10, TAND TP HCM xử sơ thẩm, xác định di chúc lập tại Mỹ hợp pháp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Di sản của Đức Tiến gồm nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (nay là Hiệp Bình), trị giá 6,2 tỷ đồng và một thửa đất ở Long An (nay là Tây Ninh), trị giá khoảng một tỷ đồng.

Tòa không chấp nhận quan điểm của Bình Phương cho rằng toàn bộ tài sản là hình thành trong thời kỳ hôn nhân, bởi căn nhà được mua trước khi kết hôn và thửa đất đã thanh toán 70% trước thời điểm đăng ký kết hôn. Với tư cách giám hộ hợp pháp của con gái, Bình Phương được hưởng và quản lý hơn 70% tổng giá trị di sản; tòa giao bà nhận phần hiện vật và hoàn trả lại tiền tương ứng cho bà Ánh.

Đối với phía bị đơn, tòa bác lập luận của bà Ánh cho rằng căn nhà là tài sản chung giữa bà và con trai, do không có chứng cứ thể hiện đóng góp. HĐXX tuyên bà Ánh và cháu ngoại được hưởng 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc di chúc, tương ứng hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, do bà Ánh trực tiếp trông coi và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với căn nhà sau khi Đức Tiến sang Mỹ, tòa cho bà hưởng thêm 10% giá trị căn nhà. Tổng cộng, bà Ánh được nhận hơn 2 tỷ đồng.

Tại tòa, các bên đều cho rằng mình có đóng góp trong việc tạo lập tài sản nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh; HĐXX không chấp nhận các lập luận này.

Hải Duyên