Mẹ chữa khỏi dị tật khớp háng cho con nhờ bài tập 'dáng đi vịt'

Kiên trì làm "vịt mẹ" để con bám lưng tập đi mỗi ngày, người phụ nữ ở Trung Quốc giúp con gái bị loạn sản khớp háng bẩm sinh phục hồi hoàn toàn mà không cần phẫu thuật.

Tờ SCMP hôm 4/1 đưa tin về hành trình tìm lại bước đi bình thường của bé gái Tiantian và mẹ, chị Wu (sống tại Tất Tiết, tỉnh Quý Châu). Đến nay, video ghi lại quá trình điều trị của hai mẹ con đã thu hút hơn một triệu lượt yêu thích trên mạng xã hội. Kết quả ngọt ngào đến vào tháng 9 năm ngoái, khi bác sĩ thông báo Tiantian có thể tháo bỏ hoàn toàn nẹp chỉnh hình và bước đi vững vàng, thoát khỏi nguy cơ phải lên bàn mổ cắt xương chậu.

Mẹ giúp con chữa lành dị tật khớp háng không cần phẫu thuật Video ghi lại hành trình tập luyện, chiến thắng dị tật loạn sản khớp háng của Tiantian. Video: YouTube

Biến cố bắt đầu vào năm ngoái, khi Tiantian tròn một tuổi. Chị Wu nhận thấy bàn chân con luôn hướng vào trong, dáng đi lắc lư sang hai bên và thường xuyên vấp ngã. Đưa con đến ba bệnh viện lớn tại Quý Châu, chị đều nhận cùng một kết quả chẩn đoán: bé mắc chứng loạn sản khớp háng (DDH). Đây là tình trạng ổ cối không bao phủ hoàn toàn chỏm xương đùi, khiến khớp háng dễ trật ra ngoài. Tiantian phải đeo nẹp chỉnh hình 24/24h. Dù con khóc ngặt suốt một tuần đầu vì đau và vướng víu, gia đình vẫn kiên quyết tuân thủ phác đồ. Tuy nhiên, sau ba tháng tái khám, các bác sĩ đánh giá tình trạng bé phục hồi chậm và đề xuất phương án phẫu thuật khi em lên 3 tuổi.

Không chấp nhận để con gái nhỏ phải chịu đau đớn dao kéo, vợ chồng Wu lặn lội đưa con đến một bệnh viện đầu ngành tại Nam Kinh (Giang Tô) để điều trị chuyên sâu bằng phương pháp nắn chỉnh cơ xương khớp. Từ đây, chị Wu bắt đầu áp dụng chế độ tập luyện kiên trì cùng con. Người mẹ sáng tạo ra trò chơi "vịt mẹ, vịt con" để khuyến khích bé vận động. Chị thường xuyên ngồi xổm, di chuyển phía trước làm điểm tựa vững chắc cho Tiantian bám vào lưng và bước theo sau. Dù là ngày thường hay lễ Tết, chị Wu và các con vẫn miệt mài duy trì các bài tập cơ này ở bất cứ đâu.

Người mẹ trẻ cũng rèn cho con tính tự lập trong quá trình trị liệu. Mỗi khi Tiantian ngã, thay vì vội vàng chạy lại ôm ấp, chị đứng bên cổ vũ để con tự đứng dậy đi tiếp và thưởng đồ chơi mỗi khi bé có tiến bộ. Nhớ lại quãng thời gian khó khăn, chị Wu cho biết từng gặp nhiều ánh mắt ái ngại, thậm chí chế giễu khi thấy hai mẹ con tập đi với dáng bộ lạ lùng nơi công cộng.

"Vợ chồng tôi bỏ ngoài tai tất cả, chỉ giữ thái độ lạc quan và dành trọn thời gian cho con. Nhiều người khen ngợi, nhưng tôi nghĩ mình chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một người mẹ", chị Wu chia sẻ.

Sau thời gian kiên trì tập luyện, Tiantian đã có thể đứng thẳng và đi lại vững vàng. Ảnh: Douyin

Theo Hiệp hội Phẫu thuật viên Chỉnh hình Mỹ (AAOS), tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc DDH dao động khoảng 1/1.000. Các chuyên gia y tế cảnh báo nếu không can thiệp sớm, bệnh sẽ dẫn đến chênh lệch chiều dài chi, dáng đi khập khiễng và gây thoái hóa khớp sớm khi trẻ trưởng thành. Phụ huynh cần đưa con đi khám ngay khi thấy các dấu hiệu bất thường ở chân hoặc dáng đi để điều trị kịp thời, thông thường quá trình phục hồi chức năng sẽ mất khoảng một năm.

Bình Minh (Theo SCMP, ECNS, Mayo Clinic)