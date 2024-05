Mẹ chồng từ chối phơi quần áo giúp tôi

Tôi 29 tuổi, mới lấy chồng gần một năm, sống chung với bố mẹ chồng, mẹ chồng cơ bản dễ tính, bố chồng ít nói.

Do nhà chồng rộng rãi, bố mẹ chồng cũng có công việc riêng (hai người có mảnh vườn lớn trồng nhiều rau củ quả nên thức dậy từ rất sớm để ra vườn) nên có khi cả ngày chúng tôi không chạm mặt nhau. Sống chung nhà với bố mẹ chồng nhưng vợ chồng tôi ăn riêng. Bố mẹ chồng có tiền lương hưu nên mỗi tháng chồng tôi chỉ gửi một triệu đồng phụ tiền điện, còn lại bố mẹ chồng tự chi trả. Mọi thứ sẽ rất ổn nếu như mẹ chồng không quan tâm quá mức đến cuộc sống của chúng tôi.

Do tôi hay mệt nên mỗi sáng chồng tôi đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn trưa để vợ chồng mang đi làm. Có những hôm anh mệt do thức khuya làm việc, sáng dậy trễ không kịp chuẩn bị cơm trưa thì mẹ chồng sẽ làm thay, điều này khiến tôi khá khó chịu. Đồ ăn mẹ chồng nấu không hợp khẩu vị của tôi, lại không phải thứ tôi thích ăn nên lần nào ăn cơm bà làm tôi cũng thấy như đang chịu cực hình, nhưng phải ráng ăn cho bà vui. Đó cũng là lý do vì sao từ hồi về nhà chồng tới giờ, chúng tôi ăn riêng. Tôi thẳng thắn chia sẻ với mẹ chồng rằng mẹ không cần phải lo cho con, nếu chúng con dậy trễ sẽ ra ngoài ăn cơm tiệm. Mẹ chồng có vẻ không vui nhưng tôi cũng không thể ép bản thân ăn thứ mình không thích nên đành chịu.

Chuyện không chỉ có thế. Vợ chồng tôi đi làm về tới nhà thường là 19h, ăn cơm, tắm rửa cũng tới 21h. Vậy mà mẹ chồng luôn nhắc nhở chúng tôi nên giặt đồ mỗi ngày, đừng gom lại để đến cuối tuần mới giặt. Tôi cảm thấy rất phiền phức, trước giờ tôi vẫn gom đồ lại cuối tuần giặt, tại sao bây giờ lại phải giặt mỗi ngày? Mẹ chồng còn gọi chồng tôi ra nói chuyện riêng, bảo anh nói với tôi nếu không giặt đồ được thì ít nhất cũng phải giặt đồ lót mỗi ngày. Chồng bảo lại với tôi, kêu tôi nên nghe lời mẹ, tôi không làm theo nên vợ chồng cãi nhau.

Đỉnh điểm là thứ bảy tuần trước tôi bỏ đồ vào máy giặt, nhờ mẹ chồng đợi khi giặt xong đem ra phơi giúp vì vợ chồng đi công chuyện hôm sau mới về. Mẹ chồng không đồng ý, nhưng chồng tôi lại bảo mẹ chỉ đang dỗi, không sao đâu, vì thế vợ chồng vẫn bỏ đồ vào máy giặt. Vậy mà chủ nhật về nhà, chúng tôi thấy đồ còn y nguyên trong máy giặt. Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng lại làm thế. Bữa đó tôi và chồng lại cãi nhau về chuyện giặt đồ. Bây giờ tôi rất khó chịu, cảm thấy không thể sống nổi ở nhà chồng nữa, muốn ra riêng lại không đủ tiền thuê nhà do vợ chồng đều còn nợ ngân hàng. Có cách nào để mẹ chồng hiểu được nỗi lòng của tôi và bớt can thiệp vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi không? Mong quý độc giả chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn.

Thu Nguyệt

