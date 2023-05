Mẹ chồng thoải mái nhưng tôi luôn muốn sống riêng

Tôi lấy chồng được khoảng sáu năm, ở bên nhà chồng; chồng là trụ cột kinh tế, hầu như mọi thứ trong nhà anh đều lo.

Lương tôi chỉ tiết kiệm, chi tiêu cá nhân và cho con. Từ hồi lấy chồng đến giờ, tôi đi chợ được vài lần, còn lại mẹ chồng sáng sớm đi chợ mua đồ rồi về chế biến. Tôi dậy, ăn rồi mang cơm đi làm (mẹ chồng chuẩn bị giúp, tôi chỉ việc mang đi). Chỉ cuối tuần tôi mới nấu phụ mẹ chồng. Từ lúc sinh con, hầu như tôi chỉ lo cho con, chồng giặt đồ cho vợ con, mẹ chồng lo giúp việc cơm nước. Tôi ở lầu hai, mỗi lần cữ cơm là mẹ hoặc chồng đều mang lên, cứ như vậy suốt ba tháng.

Ở nhà chồng, tôi không vất vả gì. Ba mẹ chồng cũng thương con cháu lắm, tôi đi làm là ông bà giữ bé giúp. Nhưng tôi rất mong muốn được ra riêng ở để được tự do, thoải mái. Ở riêng tôi biết sẽ cực, tốn kém nhưng bù lại được tự do, muốn làm gì thì làm, muốn dậy mấy giờ thì dậy, khỏi sợ ai nói ra nói vào. Tôi ngỏ ý với chồng nhưng anh không chịu, vì thế bản thân rất buồn. Tôi ngưỡng mộ mấy bạn được tự do ra ở riêng lắm.

Ngọc Hà

