Mẹ chồng nhiều lần khiến tôi bị chồng đánh tới tấp

Đến bây giờ, tôi muốn giải thoát cho mình nhưng nhìn hai con lại thương, không muốn chúng mang tiếng bố mẹ ly hôn.

Tôi 34 tuổi, kết hôn hơn 9 năm và có hai con. Tôi và chồng trước đây học cùng lớp, ban đầu tôi rất ghét anh, không ưa điểm gì ở anh. Sau làm chung nhóm nghiên cứu, lại được bạn bè gán ghép nhiều, tôi cũng chấp nhận anh. Chúng tôi yêu rồi sau một năm tổ chức cưới dù lúc đó mới ra trường, cả hai chưa có sự nghiệp ổn định. Tôi ngày đó không muốn ở nhà người thân, muốn lấy chồng để được tự do.

Cuộc sống với hai bàn tay trắng không như tôi nghĩ. Vợ chồng đều làm trái ngành nên vô cùng chật vật. Tôi có phần ổn định hơn thì chồng lại lận đận. Từ đó đến giờ anh gần như chưa khi nào có thu nhập ổn định, chúng tôi hoàn toàn không có tích lũy. Mọi việc chi tiêu trong nhà, tôi gần như cáng đáng hết, dù chồng lúc kiếm được cũng đưa tôi. Còn khi không kiếm được, anh mặc kệ, để tôi tự xoay xở. Chín năm trôi qua, chưa khi nào tôi được thảnh thơi về kinh tế. Nhưng việc đó tôi đều có thể lo toan được, có điều chồng ngày càng bộc lộ tính bảo thủ và gia trưởng. Khi anh không có công việc ổn định, người nhà tôi ít nhất đã hai lần xin việc cho anh, sau đó anh đều nghỉ. Sau những lần nghỉ việc, đồng nghiệp đều phản ánh anh tinh vi. Tôi không dám nghĩ chồng như thế nhưng bất cứ khi nào anh không vừa ý là chửi tôi ngu, vô giáo dục...

Sau khi cưới khoảng một tháng, anh đã cho tôi một cái bạt tai. Lý do là khi đó chúng tôi lấy nhau, hai bên gia đình đều nghèo nên không cho được gì, chỉ có hơn 10 triệu đồng tiền mừng cưới để lo thuê nhà và sắm đồ đạc. Thế nhưng anh lại tự ý chuyển cho em trai một triệu đồng mà không hề hỏi tôi. Sau lần đó, anh xin lỗi. Từ đó về sau, anh sẵn sàng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với tôi mỗi khi không vừa ý.

Đỉnh điểm là khi tôi sinh đứa thứ nhất, mẹ anh lên trông cháu giúp. Bà không hợp tôi nên hay để ý từng lời nói, hành động của tôi. Thế nhưng mẹ chồng không nói thẳng mà đợi con trai về rồi gọi tôi ra nói, như thể tôi có tội lớn lắm. Đơn cử như việc tôi gọi bà là "bà", bà cũng bảo gọi thế như người ngoài, không tình cảm. Hay việc tôi đi học về muộn, dặn bà ở nhà cứ nấu cơm ăn trước, bà lại bảo tôi coi bà như ôsin. Chồng tôi nghe mẹ một phép. Chỉ cần mẹ nói, chưa cần hỏi vợ thế nào anh đã chửi, thậm chí đánh tôi. Ngày đó tôi stress nặng, suýt ly hôn. Sau khi mẹ chồng về, mọi chuyện đỡ tồi tệ hơn và chúng tôi tiếp tục sống với nhau.

Đến lần này, khi sinh đứa thứ hai, vì không có người nên mẹ chồng lại lên trông cháu. Hôm đó, tôi và bà đang tranh luận về việc thức ăn ngon hay không thì con trai tôi thò cả hai tay vào bốc hai đĩa thức ăn. Tôi đánh vào tay con, trên tay đang cầm đũa nên làm văng đũa ra. Bà liền lu loa rằng tôi tức bà nên đánh con. Vậy là chồng chửi bậy với tôi, xông vào đánh và còn đòi đánh chết tôi. Anh còn gọi cho mẹ tôi để bà chứng kiến cuộc xô xát và nói rằng bà không dạy được tôi.

Đánh xong, anh đập hết mâm bát rồi bỏ đi qua đêm. Mẹ chồng đổ hết tội lỗi lên tôi, bảo chồng tôi nóng tính nên mới đánh vợ, còn tôi không chịu nhịn. Sáng hôm sau anh về, bà không hề hỏi han hay trách mắng con trai, ngược lại hai mẹ con còn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, trong khi tôi cả đêm không ngủ được. Tôi tự nhủ phải nhìn hai đứa con để sống tiếp. Như mọi lần, tôi vẫn cố vui vẻ cho đỡ mệt mỏi, hạn chế thấp nhất việc nói chuyện với chồng. Khi tôi hỏi có ăn không để nấu, anh bảo "không khiến", tôi hỏi gì cũng bị mắng "đồ điên". Có những chuyện liên quan đến con không thể không nói, nhưng mỗi lần nhận câu trả lời như vậy, thú thực tôi rất bực mình và tổn thương.

Lần trước, đánh tôi xong anh bỏ nhà đi, vứt nhẫn cưới và chặn mọi liên lạc của tôi, lần này cũng vậy. Tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Thực sự anh không coi tôi ra gì và không có chút tôn trọng nào dành cho tôi. Trước giờ, sau mỗi lần xô xát, tôi đều là người hạ mình làm hòa. Có lẽ vì thế mà anh không bao giờ nhận sai, vợ chồng cũng chưa bao giờ ngồi nói chuyện phải trái với nhau một cách đàng hoàng. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc. Nghĩ lại, ngay cả những lúc vui vẻ, anh cũng thường xuyên không nhắn tin lại, không nghe máy khi về quá muộn dù trước đó đã hẹn về sớm. Tôi không biết anh có người thứ ba hay không, cũng không muốn tìm hiểu vì sợ thêm đau lòng.

Đến bây giờ, tôi muốn giải thoát cho mình nhưng nhìn hai con lại thương, không muốn chúng mang tiếng bố mẹ ly hôn. Còn mẹ tôi nữa, tôi là chỗ dựa duy nhất của bà. Mẹ nhiều bệnh, tôi luôn giấu bà những trận đòn mình phải chịu. Nếu giờ biết tôi ly hôn, bà có thể không gượng dậy nổi. Còn tiếp tục cuộc sống như vậy, tôi sẽ còn phải chịu nhiều tổn thương. Hai con người sống với nhau làm sao tránh khỏi lúc không vừa ý, nhưng mỗi lần như vậy chồng lại hành xử nhẫn tâm tôi làm sao chịu được.

Thực sự tôi không biết phải làm thế nào. Có lúc tôi nghĩ hay cố tìm hiểu xem những đêm anh về muộn, gọi không nghe máy có phải đang ở bên người tình hay không. Nếu đúng, tôi muốn làm anh bẽ mặt trước khi ly hôn vì bộ mặt giả tạo anh đang đeo. Thế rồi sau đó sẽ ra sao? Những người tôi yêu hơn cả cuộc sống của mình sẽ phải chịu thêm mất mát. Tôi phải làm thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Duyên Hà