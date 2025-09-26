Mẹ chồng từ chối chăm cháu, đòi lại tiền cưới khi chúng tôi khó khăn

Sau quá nhiều lần bị so sánh, nói móc chuyện tiền nong, tôi không còn muốn gặp bà nữa.

Trước khi kết hôn, mọi người xung quanh đã nói cho tôi biết mẹ chồng rất đồng bóng, bởi bà cũng là một bà đồng. Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ thi thoảng bà dở tính, phổi bò, nói to thôi chứ không sao. Nhưng từ lúc tôi sinh bé xong, cứ thấy không được hài lòng lắm về cách ứng xử của mẹ chồng.

Hiện chúng tôi sống ở Hà Nội, còn mẹ chồng sống ở quê cách hai tiếng đi xe. Sau khi tôi sinh xong, bà nhiều lần chì chiết tôi về việc con bị nhẹ cân và vàng da, trong khi không hề giúp tôi bất cứ việc gì lúc tôi yếu nhất. Mọi việc đổ dồn lên mẹ đẻ tôi; bà chỉ quay ra sai bảo tôi và mẹ tôi, còn giục chồng tôi đi ngủ. Cũng may chồng tôi biết điều, thương vợ nên làm hết các việc mẹ anh sai tôi làm và thay ca cho mẹ tôi đi nghỉ.

Đỉnh điểm là khi tôi sinh được 1,5 tuần, hai vợ chồng nhiễm Covid, mẹ tôi phải thức mấy ngày liền chăm cháu, còn tôi phải cách ly. Nhưng khi tôi gọi bà nội nhờ lên giúp, bà bảo lên lại lây Covid cho bà. Nghe vậy tôi chỉ biết cầm điện thoại, im lặng và ứa nước mắt. Bà luôn viện cớ phải đi cỗ, bị ốm không đi được, trong khi bạn bè rủ đi chơi, bà sẵn sàng đi từ 5h sáng. Việc bà từ chối lên chăm cháu giúp tôi khi cả nhà ốm đã xảy ra hai lần. Lần thứ hai không tránh khỏi, em bé 6 tháng vẫn bị lây ốm từ cả nhà, sốt cao ba hôm mới khỏi. Sau nhiều lần như vậy, tôi chẳng còn bất cứ cảm xúc gì với mẹ chồng nữa.

Gần đây nhất, bà lên thăm cháu cách đây hai tháng thì sinh sự, chửi bới chồng tôi rồi đòi lại 200 triệu tiền cưới cho chúng tôi. Tôi đem trả bà hết, phải bán cả vàng tích trữ để trả cho xong, đỡ bị nói. Trong khi gia đình tôi đang khó khăn, chỉ có chồng đi làm, mẹ chồng toàn nghe kích động bên ngoài rồi về chửi con, chửi cháu, chứ chẳng giúp gì.

Hiện tại tôi không biết phải đối mặt với bà ra sao. Tết năm ngoái con còn nhỏ, chúng tôi vẫn về nhưng không vui vẻ. Bố chồng đã mất, bà sống cùng giúp việc. Năm nay tôi tính Tết cả nhà đi du lịch cho lành, gửi tiền về cho bà, bởi mâu thuẫn chưa dứt, gặp mặt cũng chẳng vui. Sau quá nhiều lần bị so sánh, nói móc chuyện tiền nong, tôi không còn muốn gặp bà nữa. Chồng tôi giờ cũng không nói chuyện với bà.

Còn tôi, sắp tới đi làm có tiền, định gom trả luôn cả khoản bà cho tôi lúc sinh bên họ nội, để đỡ bị bà kể lể. Thực ra bà không thiếu thốn, vì còn dư tiền đóng bảo hiểm cho giúp việc, tiền tiêu chắc không thiếu. Chúng tôi thi thoảng vẫn biếu bà, cuối năm có thưởng thì cho bà 15-20 triệu là chuyện thường. Nhờ độc giả cho ý kiến, tôi nên đối mặt với bà thế nào sắp tới và có nên trả khoản tiền bà đưa lúc sinh không? Vì bà luôn cho rằng đó là tiền của bà, thỉnh thoảng lại đòi khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Tuyết Ngọc