Mẹ chồng cũ mê tín nhưng số phận chồng cũ tôi vẫn không tốt đẹp

Tôi là tác giả bài: "Mẹ chồng mê tín bắt chúng tôi ly hôn", xin kể tiếp câu chuyện của chồng cũ. Cách đây hơn một tuần tôi vô tình gặp lại người họ hàng bên nhà chồng cũ. Chúng tôi có nói chuyện và hỏi thăm tình hình của nhau. Cô ấy nhắc đến chồng cũ của tôi, kể cho tôi nghe một số chuyện liên quan đến anh. Sau khi chúng tôi ly hôn để anh đến với cô gái kia, hơn nửa năm sau hai người họ chia tay, lý do là gì thì người họ hàng cũng không biết chính xác.

Gần một năm sau đó, anh bị tai nạn xe, giờ bị tàn tật nhẹ, không được lành lặn như người bình thường. Phải nói là tôi rất bất ngờ và có phần thương cảm. Tôi cứ nghĩ giờ này chắc anh cũng có gia đình và có con rồi, không ngờ mọi chuyện lại theo hướng xấu như thế này. Mẹ chồng cũ rất buồn vì tình trạng con trai như vậy, cộng thêm tuổi ngày càng lớn sẽ khó khăn hơn trong việc tìm vợ.

Tôi kể ra đây không phải để hả hê, vì sau hơn 4 năm, bây giờ tôi đã có cuộc sống mới và không còn nhớ những chuyện cũ. Cái tôi muốn nói ở đây là bản thân suy ngẫm khá nhiều về việc mê tín dị đoan, tin quá mức vào thầy bói rồi làm nhiều việc không đúng đắn. Mê tín nếu vừa phải và không ảnh hưởng đến ai thì không sao, nhưng khi bạn quá mê tín thì tức là bạn đã mất đi năng lực tự đánh giá, phân tích, quyết định mọi việc như những người bình thường khác. Thay vào đó bạn đặt những việc đó vào tay thế lực siêu nhiêu và thầy bói. Những người như vậy dễ bị thầy bói lợi dụng và lừa đảo lắm, vì họ nắm bắt được tâm lý của bạn và dụ dỗ bạn dâng cả mớ tiền cho họ để họ giải hạn. Sống chung với những người quá mê tín, thực sự rất mệt mỏi.

Tôi đã chứng kiến khá nhiều các cặp đôi tan vỡ vì gia đình phản đối chỉ do không hợp tuổi, hợp mệnh, rồi khắc tuổi, tứ hành xung... Có nhiều cặp, gia đình phản đối nhưng sau 5-7 năm, con lớn tuổi nên cũng xuôi theo, nhưng như thế thì tuổi xuân đã trôi qua một cách đáng tiếc. Rồi nhiều bậc cha mẹ đi xem tuổi cho con, thầy phán đứa con này hợp tuổi bố mẹ, giúp bố mẹ làm ăn phất lên, đứa con khác thì khắc tuổi bố mẹ. Thế là đứa con nào hợp tuổi thì được cưng chiều, còn đứa nào khắc tuổi ít được thương yêu, kết quả là đứa con được cưng chiều có khi sau này hư hỏng chứ không hề giúp bố mẹ phất lên gì cả, còn đứa con bị bỏ bê rất thiệt thòi. Rồi lại có những trường hợp các gia đình muốn con cái có số phận tốt nên đi xem thầy chọn ngày giờ sinh mổ, dẫn đến kết quả đáng tiếc như báo chí đã đưa tin gần đây.

Mẹ chồng cũ của tôi rất mê tín, làm gì cũng tin vào chuyện hợp tuổi, hợp mệnh, rồi xem bói nọ kia, rốt cuộc chồng cũ của tôi đến giờ 42 tuổi vẫn chưa có hạnh phúc. Tôi và chồng cũ rất hợp tuổi và mệnh, thuộc tam hợp Thân-Tí-Thìn (mẹ chồng đã đi xem nên mới đồng ý cho cưới), rồi kết quả vẫn chia tay. Nếu cứ tin là hợp tuổi, mệnh, nhờ thầy giải hạn nọ kia thì thế giới này chắc toàn người giàu có và hạnh phúc. Nếu số mệnh của bạn xấu, hãy cải thiện, thay đổi số phận bằng cách sống có đạo đức, nỗ lực hết sức có thể. Đó mới là thay đổi số phận một cách có ý nghĩa. Còn nếu thay đổi số phận bằng cách làm những chuyện không đúng đắn thì khó có kết quả tốt đẹp lắm.

Ngọc Tuyết