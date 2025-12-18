Gia đình tôi xáo trộn mỗi khi mẹ chồng xuống nhà chơi

Cũng may tôi không sống cùng mẹ chồng thế này, nếu không vợ chồng bỏ nhau sớm.

Khi mới cưới nhau được khoảng vài tháng, mẹ chồng nói với tôi là: "Mẹ xem thầy, thầy nói chỉ ở được với con trai cả. Nếu mẹ ở với vợ chồng con là hãm tài vợ chồng con". Tôi lúc đó ngây ngô chỉ cười, chẳng nói gì. Vợ chồng tôi ở riêng, thỉnh thoảng vài tháng bà mới xuống thăm cháu. Nhưng cứ lần nào vợ chồng tôi tranh luận to nhỏ, bà đều can thiệp. Bà luôn nói với tôi, phụ nữ phải nhẫn nhịn.

Tết về quê chồng, đang ăn cơm, hai con tôi nhỏ tuổi nên nghịch ngợm, ăn uống cũng khó. Vậy là bà nói hai đứa con không hợp tuổi nên nuôi con khổ. Tôi im lặng không nói gì, để chồng lên tiếng. Anh nói: mẹ là người đi coi thầy, mẹ còn nói là tụi con hợp. Sau này trong các cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai vợ chồng, chồng kể là sát ngày cưới, mẹ chồng đi coi lại thầy khác, thầy nói vợ chồng tôi không hợp. Tôi không biết là do bà không khéo hay bà không thích tôi mà lại nói những việc đó trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng lên tiếng, chỉ im lặng.

Gần đây nhất, bà xuống thăm cháu. Vì tôi bận dạy học ở nhà nên chồng đưa con lên lầu cho con ăn, hai đứa vừa ăn vừa xem máy tính bảng. Vì con có coi nội dung không phù hợp, chồng tôi lấy lại máy. Con vô tình giật lại làm đổ bát canh. Thế là anh tát vào mặt con. Tôi nghe tiếng ồn nên lên đưa con xuống nhà, nói con tự ăn hoặc đợi mẹ dạy xong mẹ cho con đi ăn. Tôi hơi khó chịu nên có cằn nhằn vài câu là cho con ăn một bữa mà đánh con, trời đánh tránh bữa ăn. Vậy mà chồng tôi chạy theo xuống nhà, lấy đũa ăn quất vào hai con tôi. Tôi chạy ra can ngăn, nói chồng đừng đánh con nữa. Lúc ấy có mặt học sinh của tôi ở đó.

Mẹ chồng ngồi ở cửa không ngăn chồng tôi to tiếng mà còn thêm vào "hư thì phải đánh, bà không bênh đâu. Mà bố đánh vậy đủ rồi. Trời đánh tránh bữa ăn". Lúc này tôi đã hết kiên nhẫn, tôi có nói với bà là "con sống với con trai mẹ cũng khổ tâm lắm. Đi làm thì thôi, về tới nhà là chửi vợ đánh con". Xong tôi im đi dạy, vậy mà bà còn chạy tới nói với hai đứa con tôi là "Ngoan đi, tự ăn đi chứ lớn rồi trên kia anh... (con trai anh chồng) tự ăn, tự tắm rồi". Tôi nói là mẹ ơi mẹ để cho cháu ăn đi, chứ bố vừa đánh xong giờ bà nội lại nói nữa tội nghiệp cháu.

Vậy là chồng tôi ở trên lầu chửi mày tao với tôi. Rồi cả hai mẹ con anh chửi tôi không kịp vuốt mặt. Tôi im lặng vài phút. Bà tiếp tục nói "Thấy nó (chồng tôi) tự vào nhà vệ sinh cọ rửa, tự đem quần áo đi giặt là biết rồi". Lúc này bà gọi chồng tôi chở bà về. Tôi hỏi bà là: Sao mẹ nói vậy. Con có nói gì xúc phạm đến ai đâu? Những việc dọn nhà vệ sinh, giặt áo quần trước nay là con làm. Cuối tuần con bận, sáng anh rảnh thì anh làm". Xong bà nói: "Ừ, con thì đảm đang rồi, con kỹ tính, con giỏi, con chưa bao giờ sai. Mẹ xin lỗi con. Mẹ cảm ơn con". Tôi nói "ai cũng có công việc cũng vất vả, con không phải osin". Xong bà lại nói con sống sao thì hàng xóm, láng giềng biết.

Đó là chỉ thỉnh thoảng bà mới xuống nhà chơi. Xong bà bỏ về một mạch. Tôi nói với bà là không cần nói nữa. Sau khi chồng tôi chở bà về, mọi chuyện giữa vợ chồng tôi càng tệ hơn, tôi không tiện kể ra hết. Xin hỏi quý độc giả, có phải là tôi hỗn láo, xúc phạm hay tệ đến nỗi bị mẹ chồng và chồng đối xử như vậy không?

Ngọc Trang