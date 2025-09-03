Vợ ngày càng hằn học mẹ chồng dù bà đã nhịn

Mẹ tôi hiểu chuyện, lại thương tôi nên chấp nhận nhường nhịn, thế nhưng mỗi lần tôi khuyên bảo vợ là cô ấy lại đòi ra ở riêng.

Tôi lập gia đình được 4 năm, vợ chồng vẫn chưa có con. Vì những lời nói và hành động vô tình của mẹ tôi khiến vợ tôi không chấp nhận được, cô ấy cũng nóng tính nữa. Tôi khuyên vợ hãy bỏ qua và tha thứ cho mẹ vì mẹ tuổi cao, vợ lại cho rằng tôi bênh mẹ, vì thế tôi chỉ biết im lặng, rồi âm thầm nhắc nhở mẹ.

Mẹ tôi cũng hiểu chuyện, lại thương tôi nên chấp nhận nhường nhịn. Thế nhưng càng ngày vợ càng hằn học hơn, mỗi lần tôi khuyên bảo là vợ lại đòi ra ở riêng. Vợ yêu thương tôi, tôi cũng yêu vợ nhưng không thể vì thế mà dọn ra riêng, để mẹ già lủi thủi một mình. Tôi phải làm sao, nếu tình hình vẫn như vậy tôi sẽ điên mất. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Quang Thành