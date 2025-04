Mẹ chồng, nàng dâu bị cáo buộc điều hành đường dây mại dâm

An GiangBà Nguyễn Thị Xuyên, 69 tuổi, bị cáo buộc cùng con dâu Phan Thị Cẩm Hừng điều hành đường dây mại dâm 13 tiếp viên 13-22 tuổi.

Ngày 1/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, khi mở rộng điều tra đường dây mại dâm do bà Xuyên và Hừng (43 tuổi) cầm đầu, cảnh sát đã khởi tố thêm 8 người: Lưu Đức Lượm, Thái Duy Phương, Huỳnh Trường Thanh, Lâm Văn Châu, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Tha, Nguyễn Thị Bé Chính, Lê Thị Tiền (25 đến 56 tuổi).

Đến nay, tổng cộng 25 người trong đường dây của bà Xuyên đã bị bắt, bao gồm cả con trai của bà này. Các bị can bị khởi tố tội Môi giới mại dâm và Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Mẹ con bà Nguyễn Thị Xuyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cơ quan điều tra, hai mẹ con bà Xuyên tập hợp 13 tiếp viên có tuổi đời từ 13 đến 22, sau đó phân công những người trong đường dây đưa rước gái bán dâm đến khách sạn, giá mỗi đợt 1-5 triệu đồng. Mẹ con Xuyên thu tiền môi giới 40%.

Những cô gái bán dâm thường cần tiền tiêu xài nên bà Xuyên kiêm luôn việc cho vay thu tiền góp qua các lần họ "đi khách".

Mới đây, sau thời gian xác minh, các trinh sát ập vào khách sạn ở TP Châu Đốc bắt quả tang 3 cô gái trong đường dây của bà Xuyên đang bán dâm cho khách. Khám xét nhà bà này, cơ quan điều tra thu giữ hơn 450 triệu đồng, 5 xe máy cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc điều hành đường dây mại dâm.

5 người trong đường dây của Xuyên vừa bị khởi tố. Ảnh: Tiến Tầm

Ngọc Tài - Tiến Tầm