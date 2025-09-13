Mẹ chồng 'mách' mẹ tôi việc con dâu không gọi điện hàng ngày

Mẹ chồng trách móc, tâm sự với mẹ ruột tôi là không biết tôi có giận gì không mà không gọi hay bắt máy bà.

Tôi với chồng lấy nhau tầm 4 năm rưỡi. Cả hai sinh sống ở thành phố, bố mẹ ở quê, gần gia đình anh chồng. Thuở ban đầu tôi và chồng cũng có một vài mâu thuẫn nhỏ với bố mẹ chồng do khác biệt tư duy và quan điểm sống. Các câu chuyện xoay quanh vấn đề lễ nghĩa và gọi điện cho bố mẹ hỏi thăm sức khỏe thôi, cũng chẳng có chuyện gì hệ trọng, nên mình xác định giữ khoảng cách với bên nhà chồng và làm tròn trách nhiệm đầy đủ thế thôi, ít ra còn giữ được mối quan hệ, lễ tết về còn vui vẻ.

Đối với tôi, sự quan tâm với bố mẹ không thể hiện qua cuộc gọi mà là qua việc mình dành thời gian về quê thăm ông bà. Đã bao năm qua đi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ông bà cứ có thói quen muốn con cái gọi điện thoại hàng ngày, chủ yếu hỏi thăm sức khỏe và ăn uống, mặc định con cái phải làm vậy mới là thể hiện sự quan tâm với bố mẹ.

Cách đây tầm hai năm, hôm đó tôi đi làm ở công ty, bố mẹ chồng thay phiên nhau gọi nhỡ 3-4 cuộc. Tôi không rõ bố mẹ có bị vấn đề về sức khỏe gì không vì thường chỉ có người đại diện gọi, với lại do bố mẹ cũng ở riêng nên tôi lo lắng gọi lại, bị chửi té tát. Các câu chửi cũng chỉ là bao lâu rồi không gọi hỏi thăm bố mẹ, làm con cái thế à? Mặc dù trước đó tôi tâm sự với chồng và nói chuyện với mẹ chồng để hiểu, thông cảm và tôn trọng sự khác biệt giữa hai bên, ngưng đòi hỏi chuyện này.

Thế nhưng họ vẫn thế, vì vậy sau lần đó tôi không bao giờ gọi hay bắt máy cuộc gọi của ông bà, cho dù là trong hoàn cảnh nào. Đi làm lo toan cuộc sống ở Sài Gòn cũng đủ áp lực và mệt mỏi rồi, sao lại có cái trách nhiệm con dâu phải gọi điện nữa? Tôi không có khái niệm đó. Lễ tết tôi về quà cáp đầy đủ, dù có năm về ngoại nhưng tôi vẫn gửi quà về, khi ông bà cần kinh phí khám bệnh hay mua sắm gì chúng tôi cũng san sẻ đều cùng các anh chị, đối với tôi thế là đủ rồi.

Tôi đang bầu bí, từ lúc thông báo cho bên nhà chồng vụ cấn bầu, mẹ chồng lại bắt đầu điệp khúc gọi điện tâm sự. Bầu nghén đã mệt rồi, việc nhà mình tự cân, công việc còn nhiều hơn trước bầu, lại phải đi làm lo kinh tế, giờ còn phải hầu chuyện với mẹ chồng. Tôi đâu có nhu cầu tâm sự, chỉ cần để cho tôi sự bình yên là tốt rồi. Vậy mà mẹ chồng cứ trách móc, rồi còn gọi tâm sự với mẹ ruột tôi là không biết tôi có giận bà gì không mà không gọi hay bắt máy bà. Rồi mẹ chồng còn than với chồng tôi là con dâu không gọi hỏi thăm gì. Tôi và chồng cũng kệ thôi.

Thực ra tôi cũng hiểu bố mẹ già ở nhà không có gì để làm, già yếu làm vườn cũng không được nên tôi đã tác động chồng tập thói quen gọi về (trước đây vì sự áp đặt nặng nề của bố mẹ mà chồng tôi cũng không bao giờ gọi), thống nhất nhà ai nấy gọi, không câu nệ chuyện con rể hay con dâu, ba mẹ mình thì không bao giờ hỏi tới chồng, mà bố mẹ chồng không chịu bỏ qua cho tôi. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn, chân thành cảm ơn.

Duyên Hòa