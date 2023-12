Mẹ chồng khó chiều

Mẹ anh tính cách thất thường, có lẽ do tuổi già và có nhiều bệnh trong người.

Tôi 27 tuổi, mới lập gia đình với bạn trai quen bốn năm. Tôi và anh rất hợp nhau về tính cách, học vấn và quan điểm sống, quyết định chưa có con vội do quyết tâm tu chí làm ăn và tiết kiệm tiền. Thu nhập của chúng tôi khá thoải mái nhưng phải đi làm từ sáng sớm để tối khuya. Tôi không có vấn đề gì với chồng vì anh là người chồng rất tốt. Nhưng vấn đề là ở mẹ của anh. Bà đã ngoài 75 tuổi, sống ở Mỹ được tám năm cùng với họ hàng, vì hâm mộ nước Mỹ nên quyết định bán hết nhà cửa để qua được xứ cờ hoa. Chồng tôi ở lại Việt Nam vì trục trặc giấy tờ, về sau có thể đi được nhưng anh quyết ở lại vì xác định qua đó chỉ làm việc tay chân, và một phần anh cũng tự lập, không hợp tính hợp nết với mẹ ruột.

Bà vừa trở về Việt Nam sau khi sống ở Mỹ không hợp, chi phí điều trị đắt đỏ do không có bảo hiểm (tiểu đường, huyết áp, đột quỵ) và nhớ con trai. Mẹ anh tính cách thất thường, có lẽ do tuổi già và có nhiều bệnh trong người. Bà hay cằn nhằn, đòi chu cấp tiền tiêu vặt dù mọi thứ trong nhà do anh chi trả; đòi anh chở đi chơi; đòi anh đi làm về sớm và đòi ở khu trung tâm để thuận tiện thăm bạn bè. Bà hay mở cửa mời người lạ vào nhà chơi, tự ý cho đồ đạc trong nhà. Bà cũng hay lấy sinh mạng ra để đe dọa anh, hay đòi bỏ nhà đi,...

Gần đây, bà thúc giục vợ chồng tôi sinh con sớm, phải ít nhất là ba đứa. Lý do đứa này không còn thì còn mấy đứa sau, để sau này chúng nuôi mình, mình khỏe thân không phải làm lụng gì nữa; nuôi con cũng quăng nó tự lớn, cần gì chi nhiều tiền, như cái cách bà đã nuôi anh lớn. Nghe những lời này, tôi rất bực, vì quan niệm của bà rất tiêu cực và coi con cháu như công cụ chứ không có tình yêu thương.

Về phần anh, do đã sống xa mẹ từ lâu và độc lập với gia đình nên khi có mẹ về ở cùng, anh không thoải mái. Anh kìm nén nhiều, ít khi đôi co và chỉ im lặng, cố gắng làm tròn trách nhiệm phụng dưỡng mẹ, nhưng anh thường không hay chiều theo các yêu cầu vô lý của bà, cứ để mặc bà mắng chửi, dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên, do không được đáp ứng nên bà càng cáu gắt và quá đáng hơn. Mỗi khi có tôi trong nhà thì không sao, nhưng mỗi lúc có mình anh và bà, bà mắng chửi anh thậm tệ, bằng những từ ngữ chợ búa và xúc phạm nặng nề, ảnh hưởng tinh thần anh rất nhiều. Anh đi vào phòng để tránh, bà xông vào chửi tiếp, không thì đập cửa, la lối, còn bỏ ra ngoài thì bà đi theo hoặc gọi điện thoại liên tục.

Vợ chồng tôi có gợi ý là đưa bà đi dạo, tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi, tập thể dục, do chúng tôi đang ở chung cư nên có nhiều hoạt động, có thể xả stress và khuây khỏa đầu óc nhưng bà không chịu, chỉ thích loanh quanh trong nhà. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, làm sao vợ chồng tôi có thể ứng phó với mẹ chồng thế này?

Thanh Phương

