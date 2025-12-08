Mẹ chồng chê mẹ tôi đần, không biết làm gì

Tôi đau xót vô cùng khi nghe những điều ấy nhưng biết thân phận nên chịu đựng, không chia sẻ với chồng, không muốn anh khó xử.

Ngày ấy, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu và gia đình chồng rất tốt, tôi luôn cảm ơn trời phật vì chồng không yêu mình nhưng được mẹ chồng tâm lý, coi như bù đắp. Cho đến khi con trai đầu lòng của tôi chào đời, mọi bi kịch bắt đầu từ đây. Mẹ tôi lúc ấy vẫn còn bệnh trầm cảm, người thơ thẩn, ăn nói hoặc làm gì cũng không ra sao.

Tôi rất buồn, vì vậy mẹ chồng đảm nhiệm hết phần mẹ tôi. Cũng vì thế tôi ý thức mình phải làm vừa lòng bà dù sai hay đúng. Mẹ tôi lên ở cùng, tính cách người ở quê xuề xòa, nghèo khó, ăn uống rơi vãi, ăn nói không trau chuốt, nghĩ gì nói đó. Mẹ chồng tôi vì thế không hài lòng, bà luôn nói giọng khinh khi gia đình tôi, cho rằng mẹ tôi đần, không biết làm cái gì, chỉ có bố tôi mới chịu được. Tôi đau xót vô cùng khi nghe những điều ấy nhưng biết thân phận nên chịu đựng, không chia sẻ với chồng vì không muốn anh phải bận tâm chuyện giữa mẹ và vợ.

Chồng tôi lúc ấy vừa lên chức trưởng phòng, con cái phó mặc cho mẹ và vợ coi như xong, sáng say chiều xỉn, tháng nào cũng xỉn 29 ngày. Lúc đầu tôi còn pha nước cam, lấy khăn ấm lau người cho anh, dần mệt mỏi vì con ốm, tôi thức đêm nên không chăm sóc anh nữa. Anh trách tôi không chăm sóc chồng. Có lần sau những cuộc nhậu, tôi định vị được anh vào nhà nghỉ, hỏi anh vào đó làm gì 30 phút rồi ra. Anh nói không nhớ vì say quá, lúc thì bảo vào đó uống nước trà rồi về.

Sau những cuộc nhậu của anh là karaoke ôm, xin số điện thoại gái trong karaoke, tôi hỏi để làm gì, anh nói để sau này đi với sếp thì gọi. Sau những màn karaoke là massage. Chồng đi du lịch ít nhất một tháng một lần, tôi như hòn vọng phu chờ anh. Sau khi mẹ chồng về, chỉ còn tôi và con, những bữa cơm chan đầy nước mắt của tôi kéo dài mấy năm trời. Có lần tôi mua bộ bàn ghế, tủ, phải xin phép và năn nỉ cả tháng trời vì anh không cho mua, trong khi tôi không lấy tiền của anh để mua. Mua về rồi tôi lại bị chồng chửi, anh mặt nặng mày nhẹ cả tuần.

Nhớ hồi trước, trời nóng vã mồ hôi, tôi mua cái chiếu trúc về nằm, mẹ chồng chỉ vào mặt tôi nói: "Tao cấm mày nằm chiếc chiếu này", mặt bà khó chịu đến mức ngạt thở. Tôi không chịu nhượng bộ nữa, vẫn lấy chiếu đó nằm, lót cho con chiếc chăn. Từ bao giờ tôi trở thành bù nhìn, như ôsin trong nhà. Tôi cảm thấy không còn hạnh phúc nữa, phải làm sao đây?

Quỳnh Hoa