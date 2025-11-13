Mẹ chồng dùng lắm chiêu trò để bắt anh gửi tiền

Mẹ chồng suốt ngày vòi vĩnh tiền bạc, gọi điện thoại, nhắn tin cho con trai không gì ngoài chuyện tiền bạc.

Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có một đứa con gần bốn tuổi. Chúng tôi làm công ty gần ba mẹ tôi, thu nhập ổn định, đang trả nợ tiền ngân hàng và ba mẹ, chị em phía tôi do mới mua đất. Mẹ chồng tôi người Bắc, ngoài 50 tuổi, công chức lương 13-14 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, ba mẹ chồng ở chung với ông bà nội, được ông bà bao lo mọi thứ, đất đai, nhà cửa có sẵn, chi tiêu hàng tháng ông bà trợ cấp. Ông bà mất cách đây 5 năm. Chồng tôi từ ngày ra trường đi làm, lại gửi về rất nhiều tiền, khoảng hai tỷ đồng.

Với bản tính tham ăn, lười làm, thích sống hưởng thụ của nhà chồng, họ chi tiêu phung phí, ăn sung, mặc sướng, đi du lịch khắp nơi, tiêu xài hoang phí. Cộng thêm tính của bà rất chua ngoa, đanh đá, không bao giờ chịu thua ai nên từ khi cưới chồng về, tôi không hợp với phong cách ấy và dần tránh xa. Với mức lương như thế sống ở vùng quê, trước khi cưới vợ, chồng tôi còn để cho bà giữ một khoản tiền lớn, bà gửi ngân hàng hoặc cho vay lấy lãi tiêu, thêm khoản tiền kinh doanh khoảng 10 triệu đồng/tháng, chồng tôi để bà thu luôn, tổng hơn 30 triệu đồng/tháng.

Từ khi tôi sinh con, bà chưa bao giờ cho lại con dâu, cháu nội một đồng hay một hộp sữa dù là đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật cháu. Tôi thấy không được nhờ nhà chồng của cải hay công sức gì. Tất cả đều nhờ bà ngoại chăm cháu giúp cho chúng tôi đi làm mấy năm nay, vợ chồng từ hai bàn tay trắng tự làm việc, tiết kiệm, trang trải cuộc sống. Đã thế mẹ chồng suốt ngày vòi vĩnh tiền bạc, gọi điện thoại, nhắn tin cho con trai không gì ngoài chuyện tiền bạc.

Hơn 4 năm qua, bà vòi vĩnh chúng tôi hơn trăm triệu đồng mà bao nhiêu cũng bay hết. Thấy thế, tôi lại làm căng với chồng, không chu cấp thêm nữa. Bà cũng làm đủ trò quỷ quyệt, suốt ngày thủ thỉ với chồng tôi, ở quê đủ các khoản phải lo, mẹ khổ, mẹ vất vả, tuổi già của mẹ khốn khổ quá trong khi bà mới ngoài 50 tuổi. Bà bảo cực như này không biết sống thọ được bao lâu, kêu chồng tôi bao bọc cho em gái để tuổi già của mẹ không phải lo nghĩ nhiều. Bà đánh vào tâm lý thương cha mẹ, sống hiếu thảo của chồng tôi để vòi vĩnh đủ các khoản tiền, cường điệu hóa mọi chuyện thật lâm li bi đát.

Chồng tôi mỗi lần nghe vậy lại lo lắng, mất ngủ, tâm trạng... Tôi làm căng, không đồng ý anh cứ nghe là gửi tiền về 5-10 triệu đồng như vậy nữa, anh lại lén lút gửi về cả chục triệu đồng mỗi lần. Mong các bạn chia sẻ giúp tôi, phải làm gì để đối phó với mẹ chồng quỷ quyệt như thế này.

Như Nguyệt