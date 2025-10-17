Mẹ chồng đeo đầy vàng nhưng chưa từng tặng tôi dù chỉ một triệu đồng

Điều khiến tôi tổn thương là thái độ của họ, coi trọng vật chất hơn tình cảm, hơn sự tôn trọng dành cho tôi.

Tôi không đòi hỏi vật chất, không cần món quà xa xỉ hay vàng bạc châu báu, thế nhưng từng rất thất vọng khi mẹ chồng đeo đầy vàng, có nhiều của cải, lại không thể tặng nổi tôi một triệu đồng, hay chỉ một chỉ vàng nhỏ. Tôi không thiếu thốn, gia đình tôi giản đơn nhưng đủ đầy, bản thân cũng độc lập về kinh tế. Điều khiến tôi tổn thương là thái độ của họ, coi trọng vật chất hơn tình cảm, hơn sự tôn trọng dành cho tôi.

Điều đau lòng hơn nữa là chồng vẫn xem đó là việc "bình thường", ki bo ngay từ 6 tháng đầu cưới, không thực hiện trách nhiệm tài chính của một người chồng. Tôi không kì vọng xa xỉ nhưng sự thiếu trách nhiệm ấy làm mình thất vọng. Phải chăng đây là tính cách anh học từ gia đình, coi tiền bạc và sự dè sẻn là chuẩn mực? Tôi có nên dừng lại cuộc hôn nhân này khi không cảm thấy hạnh phúc?

Hồng Ngân