Mẹ chồng cắt đứt quan hệ thông gia vì chúng tôi tự ý ra riêng

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 5 năm, có bé trai 3 tuổi. Hai vợ chồng đều đi làm, tính cách khá độc lập nên sau khi cưới một thời gian, chúng tôi bàn nhau ra ở riêng. Nhà nội cách đó chỉ khoảng vài cây số thôi, cuối tuần vẫn có thể qua lại. Nhưng chính chuyện đó lại khiến mẹ chồng tôi giận. Lúc đầu vợ chồng tôi có nói chuyện rất nhẹ nhàng, giải thích là muốn ra ngoài tự lập, tự lo cuộc sống của mình nhưng mẹ chồng không đồng ý. Dù vậy, cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định ra riêng.

Từ đó, thái độ của bà thay đổi hẳn, cho rằng tôi xúi giục chồng tôi ra riêng. Bà không chỉ lạnh nhạt với tôi mà còn giận lây cả bố mẹ đẻ tôi. Có lần bố mẹ tôi lên nhà nội ăn cỗ mừng thọ cụ, mẹ chồng gần như không chào hỏi một câu. Hôm bố mẹ tôi lên chúc Tết, bà cũng chỉ ngồi một chỗ, mặt mũi khó chịu thấy rõ. Từ sau đợt đó, bà không qua lại với nhà tôi nữa, cũng không sang chúc Tết bên ngoại. Trong khi bố mẹ tôi vẫn giữ lễ nghĩa, năm nào cũng qua nhà nội chúc Tết đầy đủ (nhà chồng và nhà tôi chỉ cách nhau có 10 km).

Thỉnh thoảng chỉ có bố chồng tôi ghé qua thăm cháu một chút rồi về. Suốt cả năm trời, mẹ chồng không sang nhà tôi lấy một lần, dù khoảng cách không xa. Nhiều lúc tôi tự nhủ thôi thì vậy cũng được, ít qua lại đỡ va chạm, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nhưng đến sinh nhật con tôi vừa rồi, tôi thật sự chạnh lòng. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi tổ chức một bữa tiệc mặn nhỏ cho con. Tôi mời cả các cô chú bên nội và bên ngoại. Vợ chồng tôi cũng về mời bố mẹ chồng đàng hoàng nhưng đến ngày đó, bà vẫn không lên. Sau này tôi mới biết hôm đó bà sang nhà người quen chơi.

Quê tôi mọi người sống tình cảm, thường thì thông gia đi lại rất tình cảm, lễ Tết hay sinh nhật cháu chắt đều có mặt đông đủ (nếu gần, xa thì gọi điện thăm hỏi). Nhìn vậy nhiều khi tôi thấy chạnh lòng cho nhà mình. Tôi vẫn luôn tự nhủ thôi thì ít qua lại đỡ phải bận tâm chuyện nhà chồng. Nhưng nói thật, có những lúc nhìn con, nghĩ đến tình cảm ông bà - cháu chắt, tôi vẫn thấy buồn trong lòng.

Thanh Tú