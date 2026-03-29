Mẹ chồng bảo tôi nên nghỉ việc vì hay về muộn

Tôi lấy chồng được hơn bốn năm, hiện sống chung với mẹ chồng trong một căn nhà ở ngoại thành, bố chồng mất sớm, có một em gái chồng lập gia đình ở xa. Tôi làm cho công ty thương mại, công việc không quá nặng nhưng thường xuyên phải ở lại xử lý đơn hàng hoặc trực điện thoại cuối giờ. Vợ chồng tôi có bé trai hơn hai tuổi, ban ngày gửi trẻ, chiều mẹ chồng đón về trông giúp.

Thời gian đầu, tôi cố gắng về nhà trước 6 giờ để kịp nấu cơm và chăm con cùng mẹ chồng. Nhưng gần đây, công việc nhiều hơn, có hôm khách phản hồi muộn, tôi phải ở lại thêm 30-40 phút rồi mới về, có ngày về tới nhà đã gần 7 giờ tối. Mẹ chồng bắt đầu nhắc khéo rằng phụ nữ có con nhỏ thì nên về sớm. Ban đầu bà chỉ hỏi kiểu "Công ty con làm gì mà về trễ vậy?", hoặc "Cháu ở nhà cứ hỏi mẹ suốt". Tôi giải thích đặc thù công việc, bà không nói gì thêm. Nhưng những hôm tôi về muộn liên tiếp, bà thường nói trước mặt chồng tôi rằng con còn nhỏ mà mẹ đi làm tối như vậy là không ổn.

Chồng tôi hiểu công việc của vợ nên vẫn bênh, nói do công ty bận chứ không phải tôi đi đâu. Tuy vậy, không khí trong nhà dần trở nên khó xử. Có hôm tôi vừa vào cửa, con chạy ra ôm chân, mẹ chồng đứng phía sau nói rằng cháu đợi mẹ từ chiều, cơm cũng không chịu ăn. Những câu nói như vậy lặp lại nhiều lần khiến tôi thấy áp lực.

Tuần trước, công ty có chương trình khuyến mãi nên tôi phải trực đến gần 7 giờ mới xong việc. Tôi đã nói trước với mẹ chồng nhưng có vẻ bà vẫn khó chịu. Hôm rồi mẹ chồng nói thẳng rằng nếu công việc cứ về trễ như vậy thì nên nghỉ tìm công việc gần hơn hoặc về sớm hơn. Bà nói phụ nữ nên dành thời gian chăm nom nhà cửa, chăm sóc chồng con.

Tôi biết mẹ chồng vất vả khi phải trông cháu và lo cơm tối nhưng công việc hiện tại là nguồn thu nhập chính của tôi. Nếu nghỉ hoặc đổi việc, kinh tế gia đình sẽ bị ảnh hưởng vì chồng thu nhập còn thấp hơn tôi. Từ hôm đó, mỗi lần về trễ tôi đều thấy ngại khi bước vào nhà.

Tôi nửa muốn tiếp tục công việc nửa muốn nghỉ để tìm việc khác. Tâm sự với chồng, anh bảo cứ kệ cho mẹ nói, nói chán thì thôi, có gì để anh lựa lời bảo mẹ. Nhưng những lúc mẹ nói tôi thì chồng đâu ở đó mà biết. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi, hiện tại chưa biết nên làm thế nào.

Bảo Ngọc