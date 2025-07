Mẹ chồng bao che, chồng cặp nhiều người và đối xử tệ bạc với tôi

Tôi vào tin nhắn, thấy anh ta nói chuyện với mẹ, thấy bà hỏi anh ta đang quen nhỏ nào 18 tuổi, rồi là nhớ không được để có bầu.

Tôi 29 tuổi, có một bé, chuyện tôi sắp kể đây chắc mọi người rất sốc. Hiện tại tôi cần được tư vấn để vượt qua thời gian này và xử lý việc phát sinh, vì tôi bế tắc quá. Tôi gặp và quen anh ta hơn 10 năm, anh ta là mối tình đầu của tôi. Sau khoảng 3 năm quen nhau, tôi phát hiện anh ta "bắt cá hai tay", mọi việc bắt đầu từ đây. Lúc đó, anh ta chia tay một người được khoảng một tháng, tình cờ tôi phát hiện ra, trước giờ tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của anh ta và khoảng thời gian anh ta ở bên tôi khá nhiều, hầu như không có nghi ngờ gì. Anh ta nói dối nhiều sẽ có sơ hở, tôi mấy lần nghi nhưng anh ta chối bay chối biến, hờn giận vì tôi không tin tưởng. Đi làm khá bận nên tôi cũng cho qua.

Sau khi phát hiện ra, tôi thật sự khủng hoảng, kiểu mới lớn, mới yêu nên đặt vào tình yêu đầu rất nhiều, xong bị phản bội nên mọi thứ sụp đổ. Anh ta và chị này quen nhau hơn nửa năm, còn từng vào bệnh viện thụ tinh nhân tạo do chị này khó có con, gia đình chị này muốn có con xong mới cưới. Còn chưa hết bàng hoàng về chuyện này, tôi lại phát hiện anh ta đã lấy vợ và có con rồi, quen tôi hơn năm là anh ta cưới. Vậy mà anh ta giấu quá giỏi, tôi không hề hay biết, ngay cả chị bồ kia cũng không hề biết chuyện anh ta có gia đình. Một lúc, anh ta lừa ba người.

Ầm ĩ xong chuyện đó, tôi và anh ta chia tay, vì con nhỏ nên gia đình anh ta không ly hôn. Tôi chưa từng trải, còn trẻ, suy nghĩ non dại, ngu dốt thế nào mà sau đó anh ta nhắn tin xin lỗi, kể lể về chuyện bị ép cưới, gia đình không hề hạnh phúc, vợ chồng không nói chuyện hay ngủ cùng nhau tôi lại tin, dù tim tôi còn rất đau, gia đình đã cấm và bắt cắt đứt hoàn toàn. Anh ta nói đang làm thủ tục ly hôn, chuyện không hay là tôi lỡ dính bầu, đành phải chịu bao khổ cực. Những tưởng anh ta sẽ thay đổi, lo làm ăn, không ăn chơi nữa, nhưng không, trong khoảng thời gian đó anh ta vẫn cặp bồ. Con tôi sinh chưa được một tháng anh cùng một người phụ nữ đi du lịch, cô ta làm sức ép không cho anh về nhà. Đầy tháng con tôi, anh ta cũng không về làm lễ cho con được, sau đó cô ta làm ầm ĩ, đánh ghen các thứ. Anh ta nhận ra bộ mặt của cô ta rồi quay về cầu xin tôi tha thứ. Lúc đó con còn quá nhỏ, tôi vì thương con nên cũng bỏ qua cho anh ta.

Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, trong khi tôi cố gắng đi làm thì anh ta rất lười biếng. Từ khi quen tôi, công việc của anh ta do tôi xin cho. Anh ta là kiểu siêng ăn nhác làm, làm việc gì cũng than chán, khổ, sếp thế này thế kia, lại tòm tem với một bé ở cùng công ty. Tôi biết thì anh ta nói không có gì. Khi con gần một tuổi, chúng tôi mới làm đám cưới, nhưng chỉ tổ chức bên nhà gái, mẹ anh ta nói do tôi tự sinh con nên bà ta không chấp nhận. Bà ta trách vì tôi mà gia đình trước của anh ta tan vỡ. Lúc tôi quen anh ta có nhắn tin với bà kiểu hỏi han mà không nghe bà nói việc con trai mình đã có gia đình. Bà cũng gặp chị bồ kia, lạ thay lại bao che cho anh ta, hình như vì vậy anh ta càng được nước làm bậy.

Anh ta tiêu hết tiền của mẹ anh ta bán nhà, giờ mẹ anh ta ở nhà trọ một mình, lúc đầu thì nói mua nhà trả góp nhưng anh ta tiêu hết không đủ mua, gia đình tôi phải cho mượn để góp thêm nhưng không đủ nên đành bán lại. Xong anh ta nói muốn làm ăn chung với bạn nên góp vốn chung, làm được thời gian cũng không đâu vào đâu. Không đi làm thì tiền bao nhiêu cũng hết, chưa kể tính sĩ diện thích ăn ngon mặc đẹp của anh ta, tiền tôi đi làm là tôi tự trả tiền nhà, nuôi con, anh ta không phụ một đồng, còn ăn không ở không. Dù gì cũng vợ chồng nên tôi cố gắng giúp đỡ, nghĩ thời gian khó khăn cũng qua, không lẽ cứ khó mãi.

Một thời gian sau anh ta lại nói muốn thay đổi, không làm ở Sài Gòn nữa, lên Đà Lạt làm chung với bạn. Tôi đã quá mệt mỏi với kiểu đứng núi này trông núi nọ của anh ta rồi, nên kệ anh ta muốn làm gì làm. Tôi vẫn chăm lo cho con, thỉnh thoảng anh ta về thăm con hoặc tôi đưa con lên thăm. Nhưng quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi không còn nhiều tình cảm nữa, chỉ lo kiếm tiền nuôi con. Anh ta khó khăn, năn nỉ mượn tiền mẹ tôi và tôi, tôi vẫn cố gắng giúp khoảng 150 triệu đồng. Tết này khi về nhà tôi, anh ta nhậu say và để điện thoại trên bàn. Không hiểu sao tôi lại mở ra xem như thế nào. Tôi vào tin nhắn, thấy anh ta nói chuyện với mẹ, thấy bà hỏi anh ta đang quen nhỏ nào 18 tuổi, rồi là nhớ không được để có bầu. Tôi sốc, bà ta cấm anh ta không được ở với tôi nhưng đâu biết bao nhiêu năm qua anh ta vẫn ở nhà tôi. Rồi tôi còn thấy tin nhắn anh ta nhắn với bạn để chọn gái, thật kinh sợ.

Tôi quyết định chấm dứt hoàn toàn với con người đáng khinh bỉ đó. Tôi đòi lại tiền và yêu cầu anh ta dọn ra khỏi nhà. Anh ta hứa sẽ trả, rồi cứ ở lỳ nhà tôi. Tôi cũng cố nhịn, không nói gì để đợi anh ta trả tiền, nhưng anh ta đã kịp "bám váy" được một em khác, đăng hình ăn chơi các kiểu trên mạng xã hội. Tôi dọn đồ và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Giờ tôi vẫn chưa nhận được tiền, hỏi thì anh ta nói từ từ, đang thu xếp trả, tiền ăn chơi thì vẫn ăn chơi đều đều, còn khoe khoang khắp nơi, bảo không còn liên quan gì nữa. Tôi nói chỉ cần anh ta trả tiền, còn anh ta cặp với ai, chơi bời gì tôi không quan tâm, có tiền ăn chơi thì phải có tiền trả nợ, tôi còn nuôi con. Anh ta hét vào mặt tôi, nói một là kiếm chỗ làm ăn phạm pháp cho anh ta có nhiều tiền trả nợ, hai là làm hại anh ta, chứ không có tiền trả đâu.

Chuyện tôi kể chỉ mới khoảng 6/10 những gì anh ta đã làm. Tôi biết mình ngu dại, mọi người sẽ nói là tôi tự đâm đầu vào, nhưng giờ với tôi chỉ có sự căm phẫn, phải làm gì bây giờ, mong được các bạn chia sẻ.

Huyền Như