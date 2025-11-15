Mẹ chồng 70 tuổi nợ nần cờ bạc rồi bảo chồng tôi trả hộ

Đầu năm bà nợ 50 triệu đồng, chồng tôi đã trả hộ; giờ bà lại nợ 200 triệu đồng, bảo chồng tôi đi vay cho bà.

Ba chồng tôi mất sớm, mẹ chồng ở vậy nuôi hai con. Giờ con trai bà (là chồng tôi) lấy vợ, tự tạo sự nghiệp và ở riêng trong thành phố. Em gái chồng chưa lập gia đình, đang đi làm ở thành phố. Chỉ còn mình mẹ chồng sống ở quê, trong căn nhà khá rộng rãi và thoải mái. Lương hưu của bà 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Ở nhà có việc gì là chồng tôi đều gửi thêm tiền cho mẹ.

Đầu năm, thấy bà gọi điện báo nợ 50 triệu đồng, hứa hẹn sẽ không chơi nữa, chồng tôi đã cho bà tiền trả nợ. Giờ chúng tôi lại phát hiện mẹ chồng nợ thêm 200 triệu đồng, vay mượn của mấy người gần nhà, lãi 7% mỗi tháng. Chúng tôi hỏi thì biết bà chơi số đề.

Giờ bà bảo chồng tôi vay mượn để trả nợ hộ. Anh em của bà biết chuyện, nói bà, bà bảo lỡ rồi giờ nói làm gì. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi, hình tượng một người mẹ chồng đơn thân nuôi con tảo tần giờ sụp đổ hết. Tôi phải làm sao để mẹ chồng bỏ được số đề, nay bà gần 70 tuổi rồi. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.

Vân Hoa