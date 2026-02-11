Mẹ chê 5 triệu chúng tôi biếu Tết quá ít

Mẹ nói nếu vài năm nữa thấy chồng làm ăn không ra tiền, tôi nên nghĩ tới chuyện ly hôn.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần hai năm, cuộc sống chỉ đủ ăn đủ mặc, không dư dả gì. Hai đứa vẫn luôn cố gắng làm ăn, chỉ mong từng bước ổn định hơn. Nhưng năm nay công việc thất bại, kinh tế sa sút, tiền bạc cũng trở nên chật vật hơn trước. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn được gia đình động viên, vậy mà câu chuyện giữa tôi và mẹ lại trở thành một áp lực lớn.

Mấy hôm trước mẹ gọi điện hỏi năm nay Tết biếu cha mẹ bao nhiêu. Tôi nói thật lòng rằng tình hình khó khăn, vợ chồng tôi chỉ có thể gửi 5 triệu để cha mẹ ăn Tết. Tôi nghĩ đó là sự cố gắng của hai đứa trong lúc túng thiếu nhưng mẹ lại chê quá ít, còn nói nếu vài năm nữa thấy chồng tôi làm ăn không ra tiền thì nên nghĩ tới chuyện ly hôn. Rằng là ở gần nhà bố mẹ, có chị cũng ly hôn chồng, sau đó đi xuất khẩu lao động rồi lấy chồng khác ở bên nước đó, giờ nhiều tiền lắm. Nghe đến đó tôi thực sự sốc và buồn. Tôi chỉ biết giải thích rằng vợ chồng tôi đang cùng nhau cố gắng, thất bại một năm không có nghĩa là cả đời sẽ như vậy.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành cãi vã. Mẹ nói tôi ngu, nói tôi không biết tính toán cho tương lai. Những lời đó khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi không hiểu vì sao sự lựa chọn đồng hành cùng chồng trong lúc khó khăn lại bị xem là sai. Tôi không giàu có nhưng tin vào người bạn đời của mình và tin vào sự cố gắng của cả hai. Bây giờ tôi vừa áp lực chuyện tiền bạc, vừa nặng lòng vì mối quan hệ với mẹ. Tôi không muốn bất hiếu, nhưng cũng không muốn vì những lời tiêu cực mà đánh mất niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi không, xin hãy cho tôi xin lời khuyên.

Thu Hà