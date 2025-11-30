Mẹ cấm con trai tái hôn để cứu con dâu

Trung QuốcKhông chỉ vay hơn một triệu tệ, bà Liu Zhenyan còn ngủ dưới sàn bệnh viện cả năm và cấm con trai lấy vợ mới để dốc lực cứu con dâu.

Hơn 4 năm qua, câu chuyện của bà Liu Zhenyan ở thành phố Vệ Huy, tỉnh Hà Nam được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bà được cộng đồng gọi là "người mẹ thứ hai" nhờ hành trình giành giật sự sống cho con dâu từ tay tử thần.

Biến cố ập đến ngày 25/6/2020, khi con dâu bà gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, gãy xương nhiều vị trí và chấn thương sọ não. Sau phẫu thuật mở hộp sọ khẩn cấp, bác sĩ tiên lượng tỷ lệ sống sót chưa đến 1%. Nếu may mắn giữ được mạng, cô cũng có nguy cơ sống thực vật vĩnh viễn.

Khi bà Liu chạy đến bệnh viện, cô con dâu trong cơn nguy kịch thều thào gọi: "Mẹ". Tiếng gọi ấy khiến bà Liu quả quyết: "Dù chỉ còn 1% hy vọng tôi cũng phải cứu con".

Bà Liu cõng con dâu đi vệ sinh cá nhân, tháng 10/2025. Ảnh: QQ

Để trang trải chi phí phẫu thuật khổng lồ, bà Liu và con trai dốc sạch tiền tiết kiệm, đồng thời vay mượn thêm hơn một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng). "Khó khăn chồng chất nhưng tôi chưa từng nghĩ bỏ cuộc. Tôi muốn giữ lại gia đình này", bà chia sẻ.

Suốt 365 ngày con dâu nằm viện, bà Liu trải chiếu ngủ ngay dưới sàn nhà cạnh giường bệnh, túc trực 24/24. Bà giấu thân phận mẹ chồng, chăm sóc cô tỉ mỉ đến mức các y bác sĩ và bệnh nhân cùng phòng tưởng đó là con gái ruột.

Di chứng tai nạn khiến một phần hộp sọ của con dâu bị lõm. Thương con còn trẻ, bà Liu vay thêm vài chục nghìn tệ để phẫu thuật thẩm mỹ, vá lại hộp sọ. "Con tỉnh lại mà thấy mình xấu xí sẽ buồn lắm. Tôi muốn con được vẹn nguyên nhất có thể", bà nói.

Hơn 4 năm qua, người mẹ chồng luống tuổi đảm nhận mọi việc từ vệ sinh cá nhân, ăn uống đến tập phục hồi chức năng. Mỗi khi cần di chuyển, bà lại cõng con dâu trên lưng.

Con dâu bà Liu trong ảnh cưới. Ảnh: QQ

Điều khiến nhiều người nể phục là quan điểm của bà về hạnh phúc của con trai. Ngay khi biến cố xảy ra, bà Liu đã ra "tối hậu thư": Dốc toàn lực cứu chữa, bất kể con dâu có hồi phục hay không, con trai cũng không được phép lấy người khác.

"Nếu thực sự vợ không qua khỏi hoặc tàn tật suốt đời, con cũng không được lấy vợ nữa. Mẹ không muốn cháu mình phải chịu cảnh mẹ kế", bà nói. Con trai bà vốn là bạn "thanh mai trúc mã" với vợ nên hoàn toàn đồng thuận, cùng mẹ gánh vác nợ nần.

Sự kiên trì của gia đình đã tạo nên kỳ tích. Từ trạng thái hôn mê sâu, hiện con dâu bà Liu đã có ý thức, biết chớp mắt, cử động ngón tay và mỉm cười. Cô có thể giữ tư thế ngồi và biết kéo tay mẹ chồng lên hôn thay lời cảm ơn.

"Tương lai còn bao nhiêu cái 5 năm nữa tôi không biết, nhưng tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng", bà Liu nói. Tâm nguyện lớn nhất của bà bây giờ là được nghe con dâu cất tiếng nói chuyện trở lại.

Bảo Nhiên (Theo QQ, Red Star News)