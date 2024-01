Mẹ bị xúc phạm trước nhiều người khi hỏi nợ chú thím

Trước giờ hầu như khi bị người khác nói nặng lời hoặc đối xử không tốt, mẹ đều chỉ im lặng nhắm mắt cho qua.

Gia đình tôi ở vùng quê thuộc huyện ngoại thành Hà Nội. Bố mẹ tôi trước nay chỉ làm ruộng nhưng nhờ chăm chỉ, chịu khó nên gia đình không đến nỗi quá thiếu thốn. Trên bố tôi có một chị gái (tôi gọi bằng cô) và dưới có hai em trai (tôi gọi bằng chú). Bố tôi vừa mất được hơn một năm. Ngày còn sống, bố được làng xóm, anh em rất quý mến và nể vì tính tình phóng khoáng, hay giúp đỡ mọi người từ anh em đến xóm làng, nên khi ông mất, mọi người đến đám tang rất đông.

Những ngày giáp tết, nhà tôi thường làm thịt cả một con lợn to, phần xương chia, phần thịt làm giò cho anh em, hàng xóm mỗi nhà một phần. Chính vì hay tính giúp người mà gia đình tôi chịu không ít thiệt thòi, phần lớn từ những người thân, họ hàng. Có những người mượn tiền đến cả 100-200 triệu đồng nhưng đã vài năm và từ ngày bố còn sống có đòi nhưng họ luôn lấy lý do để khất hoặc trả mỗi lần 2-3 triệu đồng, hầu như không thấm vào đâu. Đặc biệt, có chú út nhà tôi ham cờ bạc đỏ đen, rất nhiều lần vay lãi bên ngoài đều nhờ bố tôi trả giúp. Ông thương tình giúp và vẫn khuyên can chú nên bỏ và tu chí làm ăn.

Trước lúc bố mất khoảng nửa năm, chú vay một số tiền để làm ăn. Bố tôi vẫn rộng lượng giúp đỡ. Sau đó không may ông qua đời vì bạo bệnh. Trước lúc mất, bố dặn mẹ tôi cụ thể từng người đã mượn tiền và số tiền họ mượn. Đến nay bố mất hơn một năm nhưng mỗi lần mẹ sang nhà chú út hỏi tiền, vợ chú đều đưa ra lý do để trì hoãn dù nhà chú ấy ba người (chồng, vợ và con chú) đều đi làm và có thu nhập riêng, không phải nuôi ai. Hơn nữa số tiền mượn của gia đình tôi cũng chỉ có 20 triệu đồng.

Đỉnh điểm hôm qua, tranh thủ cuối năm, hai chú và cô sửa sang lại phần mộ cho ông nội. Khi mẹ tôi thắc mắc về khoản nợ lần nữa, vợ chú út có những lời lẽ vô cùng thô tục và khó nghe với mẹ tôi trước mặt mọi người, có cả hàng xóm quanh nhà tôi nữa. Thím nói: "Tao không có trách nhiệm phải trả, ai mượn thì tìm người đó mà đòi, chồng mất chưa lâu đã vô ơn đi đòi nợ". Tôi vô cùng bực tức và sốc khi nghe những lời nói như vậy, nhưng vì trước mặt đông người nên cố kìm nén cơn nóng giận, chỉ khuyên mọi người bình tĩnh.

Xin nói thêm mẹ tôi là người rất hiền lành và thật thà nên trước giờ hầu như khi bị người khác nói nặng lời hoặc đối xử không tốt, bà đều chỉ im lặng nhắm mắt cho qua. Tôi phải làm sao với những khoản nợ của họ và với những người họ hàng vô tâm thế này?

Hải Linh

