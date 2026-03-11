Mẹ bị phạt 15 năm tù vì bỏ con một tuổi trong ôtô để đi tiêm filler môi

MỹMaya Hernandez, 20 tuổi, bỏ lại hai con nhỏ trong xe hơi đóng kín suốt hai tiếng đồng hồ giữa trời nóng 38°C để đi làm đẹp, khiến bé một tuổi tử vong.

Ngày 5/3, Maya Hernandez bị tuyên án tổng cộng 15 năm tù sau khi chấp nhận hình phạt đối với tội danh Ngộ sát và Ngược đãi trẻ em dù không chính thức thừa nhận tội lỗi. Dựa trên thỏa thuận nhận tội, công tố viên đã bãi bỏ cáo buộc Giết người cấp độ hai vào tháng 2.

Theo tài liệu tòa án, Maya đã bỏ lại hai con trai, hai tuổi và một tuổi, ở ghế ngồi trong xe hơi đóng kín khoảng hai tiếng đồng hồ trong khi cô ta đi tiêm filler môi tại một spa ở Bakersfield, California, vào ngày 29/6/2025.

Khi Maya quay lại, đứa con út Amillio Gutierrez đã bất tỉnh. Cậu bé được đưa vào bệnh viện với thân nhiệt 42°C, tử vong sau khoảng 15 đến 20 phút cấp cứu. Em bé 2 tuổi có thân nhiệt xấp xỉ 37,2°C, may mắn sống sót.

Maya Hernandez trên phiên tòa tháng 12/2025. Ảnh: KBAK

Khi bị bắt, Maya thừa nhận biết rằng đó là hành động vô trách nhiệm và đã suy nghĩ trước khi rời khỏi xe. Nhưng người mẹ này vẫn quyết định để các con ở lại trong xe cùng với đồ ăn nhẹ, phim hoạt hình chiếu trên điện thoại và điều hòa đang bật.

Hệ thống điều hòa không khí trên xe Toyota Corolla hybrid 2022 được đặt ở mức 15,6°C. Tuy nhiên, chiếc xe có tính năng tự động tắt máy sau một giờ, khiến hai đứa trẻ phải ở trong xe nóng nực ít nhất một giờ. Nhiệt độ ngày hôm đó xấp xỉ 38°C.

Theo báo cáo của cảnh sát, trước khi đến cuộc hẹn làm đẹp, Maya đã nhắn tin cho nhân viên spa hỏi xem có thể đưa con vào bên trong không và được trả lời rằng các bé có thể đợi ở phòng chờ.

Ca tiêm filler của Maya chỉ mất từ 15 đến 20 phút, nhưng hai đứa trẻ đã bị bỏ lại trong xe hơn hai tiếng. Maya không ra ngoài kiểm tra các con trong suốt quá trình.

Bố Amillio, Rosendo Gutierrez, biết tin con trai qua đời khi đang bị giam giữ vì những tội danh không liên quan. Hiện đã được ra tù, Rosendo cho biết bản án 15 năm "không tương xứng với tội lỗi" vì có nhiều chương trình có thể giúp Maya được thả tự do sớm.

Maya đã bị giam giữ hơn 280 ngày trong suốt quá trình xét xử.

Tuệ Anh (theo People, CourtTV)