Mẹ bị bắt vì say rượu quên con trong ôtô suốt 4 tiếng

PhápMột người mẹ đã quên con ba tháng tuổi trong ôtô và vì say rượu cô cũng quên luôn đã đỗ xe ở đâu khiến cảnh sát phải mất công tìm kiếm.

Một người cha ở tỉnh Val-de-Marne đã trải qua một phen hú vía tối 12/12 khi thấy vợ say khướt đi bộ về nhà, không nhớ đã để con trong ôtô, cũng quên luôn đậu xe ở đâu.

Anh này ngay sau đó gọi điện báo cảnh sát. Nhà chức trách xác định biển số xe và ngay lập tức đưa ra thông cáo trên đài phát thanh, bao phủ toàn bộ khu vực đô thị Paris để tìm kiếm chiếc xe. Người mẹ say xỉn giải thích đã để đứa trẻ thắt dây an toàn trong ghế xe hơi nhưng không thể cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác.

Cùng lúc đó, cảnh sát tiến hành kiểm tra định vị điện thoại của người mẹ, may mắn thay cô cũng để quên luôn cả điện thoại trong xe. Nhờ vậy, điện thoại, chiếc xe được định vị vị trí tại thị trấn cách đó khoảng 4km.

Tổng cộng, các sĩ quan cảnh sát từ nhiều bộ phận đã mất một giờ để tìm thấy em bé, phá cửa kính để đưa ra ngoài. Sau khi bị bỏ lại một mình trong bốn giờ, em bé lập tức được giao cho đội cứu hỏa Paris chăm sóc và trở về trong vòng tay bố.

Người mẹ hiện bị bắt tạm giam để tham gia chương trình cai nghiện rượu, và đối mặt với cáo buộc hình sự về tội Bỏ rơi trẻ em.

Theo luật nước này, hành vi bỏ rơi trẻ em dưới 15 tuổi có thể bị phạt tù 3 năm và phạt tiền 45.000 euro. Hình phạt có thể còn nghiêm khắc hơn nếu việc bỏ rơi gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đứa trẻ.

Tháng 10 năm ngoái, một ông bố bợm rượu cũng bị kết án 6 tháng tù giam sau khi bỏ mặc con gái 9 ngày tuổi trong ôtô, còn mình vào siêu thị ăn trộm rượu và say bí tỉ tại chỗ.

Tháng 7 vừa qua, một bà mẹ 18 tuổi bị bắt vì bỏ mặc con gái 2 tuổi trong ôtô đóng kín cửa dưới trời 42 độ C để đi xem phim ở rạp. Đứa bé "mặt đỏ bừng" và "đang trong tình trạng hoảng loạn" thoát chết sau khi được người qua đường phát hiện và gọi người giải cứu.

Hải Thư (Theo Le Parisien, Demotivateur)