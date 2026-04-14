Mẹ bị bắt vì pha sữa cho con bằng nước rửa kim tiêm ma túy

MỹJalyn Brownworth, 32 tuổi, bị bắt với cáo buộc ngược đãi trẻ em sau khi pha sữa cho con sơ sinh bằng nước rửa kim tiêm ma túy đá.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Alachua, Florida cho biết Jalyn bị bắt vào ngày 9/4 sau khi nhân viên y tế tại một bệnh viện địa phương báo nghi ngờ con của cô ta có thể đã tiếp xúc với ma túy.

Jalyn Brownworth. Ảnh: Alachua County Sheriff's Office

Theo cảnh sát, Jalyn đưa con đến bệnh viện sau khi nhận thấy bé xuất hiện những thay đổi hành vi đáng lo ngại. Khi khám cho bé, nhân viên y tế nghi ngờ bé đã tiếp xúc với chất cấm và xét nghiệm.

Kết quả xác định, em bé dương tính với methamphetamine (ma túy đá). Cuộc điều tra ban đầu cho thấy Jalyn đã cho con bú sữa công thức pha bằng nước bị ô nhiễm. Cảnh sát cho biết, nước này trước đó đã được dùng để rửa kim tiêm mà Jalyn dùng để tiêm methamphetamine.

Theo cảnh sát, em bé được báo cáo trong tình trạng ổn định và đang hồi phục. Chính quyền không cung cấp chi tiết về người đang giữ quyền nuôi dưỡng. Hồ sơ tòa án trực tuyến cho thấy Jalyn bị ra lệnh không được liên lạc với em bé sau khi được thả khỏi tù.

Jalyn đã bị bắt và buộc tội bỏ bê trẻ em nhưng không gây thương tích. Hiện cô ta bị giam giữ tại nhà tù hạt Alachua, với mức bảo lãnh tại ngoại là 20.000 USD. Ngày ra tòa tiếp theo của cô chưa được xác định.

Hải Thư (Theo Law and Crime, KATV)