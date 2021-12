Mẹ bé gái bị đánh tử vong đề nghị xử lý người cha

TP HCMCho rằng chồng cũ có trách nhiệm liên đới với cái chết của con gái 8 tuổi - bị người tình của ông này bạo hành, mẹ nạn nhân yêu cầu công an làm rõ.

Chiều 28/12, chị Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi, mẹ bé gái) nhờ anh ruột Nguyễn Quang Vinh làm việc với Công an quận Bình Thạnh về vấn đề này.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, vợ sắp cưới của bố nạn nhân) về tội Hành hạ người khác.

Trong 3 tiếng trao đổi, ông Vinh đề nghị Công an quận Bình Thạnh xem xét lại vụ án vì tội danh khởi tố đối với Trang là "chưa tương thích" với hành vi cô ta gây ra cái chết cho cháu bé; đồng thời cần làm rõ vai trò của người bố vì nạn nhân đã bị đánh đập nhiều lần trước đó (thi thể có nhiều vết sẹo cũ).

Ông Vinh cho biết, trưa 23/11, gia đình hoảng loạn khi cảnh sát báo tin bé gái tử vong. Tiếp xúc với những người ở cạnh căn hộ bé sống (chung cư Sai Gon Pearl, quận Bình Thạnh), ông được biết họ đã phát hiện dấu hiệu cháu bé bị bạo hành trong thời gian dài. "Cùng với kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy bé bị nhiều thương tích đã cũ, bố của bé không thể không biết việc này", ông Vinh nói.

Theo cơ quan điều tra, bố nạn nhân thừa nhận biết Trang dùng roi mây, cây gỗ để "dạy dỗ" con gái nhưng đã không có động thái quyết liệt để bảo vệ con.

Ông Vinh, đại diện mẹ bé gái bị bạo hành, làm việc cùng cảnh sát, chiều 28/12. Ảnh: Đình Văn

"Từ hôm con gái mất, em tôi rất sốc", ông Vinh nói. Chị Hạnh ly hôn được hơn một năm, nuôi con trai nhỏ; con gái lớn được toà giao cho cha chăm sóc, mẹ được đến thăm. Tuy nhiên, từ đó đến nay chị không gặp được con do bị chồng cũ ngăn cấm, cắt đứt mọi liên hệ.

Ông Vinh kể, chị Hạnh đã nhiều lần tìm đến chung cư mong được gặp con nhưng không thể lên nhà do an ninh ở đây rất chặt, đến trường cũng không gặp được con. Chị nhờ bạn chung của hai người nhắn tin, gọi điện cho bố bé để xin nhưng đều bị từ chối. Do vậy, chại Hạnh hoàn toàn không có tin tức gì về con gái, cho đến khi hay tin con chết.

"Trước khi xảy ra việc đau lòng này, em tôi đã gửi đơn kiến nghị, kiện ra toà để được quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái", ông Vinh nói.

Bà Lê Thị Tích (73 tuổi) cho biết được vợ chồng chị Hạnh thuê chăm sóc bé gái từ lúc mới sinh. Khi hai người mới ly hôn, bố bé gái đón Nguyễn Võ Quỳnh Trang về ở. Bà Tích nhiều lần nhận được điện thoại của chị Hạnh, nói muốn gặp con ở sảnh chung cư kêu bà đưa cháu xuống nhưng bố cháu không đồng ý, lắp camera trong nhà để theo dõi. Vài tháng sau, bà bị chủ nhà cho nghỉ việc.

Người dân thắp nến tưởng niệm nạn nhân vào tối 27/12. Ảnh: Đình Văn

Theo điều tra, trong quá trình sống với chồng sắp cưới và con riêng, Trang thường xuyên đánh đập, bắt bé gái làm việc nhà. Cô ta khai đã dùng roi mây để "dạy dỗ", gần đây khi roi gãy cô ta dùng thanh gỗ.

Trong nhiều tháng qua, các gia đình sống cạnh căn hộ của bé gái thường nghe tiếng bé bị mắng, khóc. Suốt mấy tháng TP HCM giãn cách vì dịch bệnh, mọi người nghe thấy bé khóc nhiều hơn, cả ngày lẫn đêm. Một số người đã báo ban quản lý chung cư nhưng chuyện này vẫn tiếp diễn.

Hôm xảy ra sự việc, một cư dân nghe tiếng người phụ nữ (Trang) trong nhà bé gái nói lớn "con bé hình như không thở nữa rồi". Sau đó, bảo vệ chung cư lên hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong.

Làm việc với cơ qua điều tra, Trang cho biết chiều 22/12 nấu phở cho bé ăn, lấy sữa và nước ổi cho uống, rồi dạy học. Do bé học không tốt nên Trang lấy cây gỗ đánh.

Nửa giờ sau bé gái than mệt và nôn ói, Trang gọi chồng sắp cưới về. Cha bé gái thấy con tím tái nên bế vào nhà tắm, hút mũi vì nhiều thức ăn vướng bên trong. Một lúc sau cô bé thở yếu, người cha gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát xác định các vết bầm tím trên thi thể và các vết thương cũ đã lành - có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị đánh. Tại nhà bé gái, cảnh sát tìm thấy cây lau nhà bị gãy, nhiều đồ vật và dấu hiệu cho thấy bé từng bị đánh đập, bắt làm nhiều việc nhà...

Trang tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 28/12, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chỉ đạo Công an TP HCM khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm cá nhân sai phạm liên quan vụ án.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, phối hợp UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức phổ biến pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, phòng chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em; không để xảy ra vụ việc bạo lực trẻ em.

Đình Văn - Quốc Thắng